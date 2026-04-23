Administrativ expert till regionkansli Syd
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region syd / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-04-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region syd i Malmö
, Klippan
, Åstorp
, Kristianstad
, Växjö
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vill du arbeta i händelsernas centrum och bidra till samhällsviktig verksamhet?
Region Syd på Migrationsverket söker en administrativ expert till vårt regionkansli i Malmö, en roll som kommer ha huvudfokus på införandet av Migrations- och asylpakten.
Varför ska du bli en del av oss?
Hos oss landar du mitt i en verksamhet där omvärlden aldrig står still. Här får du en unik chans att arbeta nära aktuella samhällsfrågor - frågor som påverkas av vår omvärld och som fordrar både helhetsperspektiv och ett genuint samhällsengagemang. Regionkansliet är navet som håller ihop regionens verksamhet. Vi stöttar region- och sektionsledningarna i allt från verksamhetsplanering och utredningsarbete till rapportering, remisshantering och samordning av angelägna frågor. Vi fungerar som ingången för både interna och externa parter och har en viktig roll i samarbetet med andra myndigheter, regioner, kommuner och länsstyrelser.
Du får arbeta i en miljö där du:
är nära ledningen och bidrar till strategiska beslut
får omväxling, tempo och mening i vardagen
samarbetar med både kollegor, myndigheter, regioner och kommuner
möter kloka människor, komplexa frågor och kontinuerligt lärande
Om rollen - för dig som gillar variation och ansvar
Som administrativ expert är du den som håller ihop, förklarar, analyserar och driver arbetet framåt. Du kommer bland annat att:
skapa beslutsunderlag, analyser och rapporter
samordna viktiga frågor och arbetsgrupper
skriva remissvar, yttranden och handlingsplaner
ta fram presentationsmaterial till ledning och medarbetare
bidra till att utveckla och förbättra våra arbetssätt och processer
vara en trygg och kunnig kontaktpunkt internt och externt
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
trivs i ett högt tempo och har lätt för att prioritera mellan olika arbetsuppgifter - och fånga dem i rätt ordning
är van vid att analysera och skapa struktur
är kommunikativ, prestigelös och modig
har god förmåga att se helheten och tänka strategiskt
tar initiativ, ser förbättringsmöjligheter och vågar prova nytt
vill jobba i en miljö där samarbete och förtroende är grunden
Och så har du förstås en stor dos integritet, gott omdöme och säkerhetsmedvetenhet - det behöver du i ett statligt uppdrag.
Du som söker har:
akademisk utbildning om minst 120 hp med juridisk inriktning
erfarenhet av arbete med analys, metodutveckling, förändringsarbete och uppföljningsarbete
aktuell erfarenhet av arbete inom nationella eller EU-finansierade projekt/projektorganisation
god kommunikativ förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
goda kunskaper i Officepaketet, främst Excel och Power Point
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att stödja chefer och ledningsgrupper
erfarenhet av arbete med intern styrning och kontroll
erfarenhet från arbete i stab- eller kansliverksamhet inom offentlig förvaltning
erfarenhet och god kännedom om Migrationsverkets uppdrag och verksamhet
aktuell erfarenhet av att samverka med externa aktörer, exempelvis kommuner eller länsstyrelse
Upplysningar:
Anställningsform: Tillsvidareanställning med eventuell inledande provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstider
Placering: Malmö
Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Varmt välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 7 maj 2026! Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets behandling av personuppgifter
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 MALMÖ Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region syd Kontakt
Marina Nillund Villamo marina.nillund.villamo@migrationsverket.se 010-4850560 Jobbnummer
9872203