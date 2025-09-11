Administrativ chef till Matteusskolan
2025-09-11
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
I Stockholms innerstad ligger Matteusskolan, en anrik grundskola och anpassad grundskola för årskurs F-9 med ca 700 elever.
Vårt uppdrag är att förbereda och träna eleverna till att bli aktiva framtida samhällsmedborgare. Vi tar sikte på framtiden genom att lägga grunden via läroplanernas uppdrag och ämnesspecifika förmågor. Vi tar hänsyn till och utvecklas mot Stockholm stads vision om ett Stockholm för alla samtidigt som vi siktar än längre och högre genom vår egen vision om "Vingar som bär för framtiden". Visionen innebär att vi ska vara en skola som ligger i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som vi bedömer är viktiga för elevernas framtid. Vår uppgift är att låta eleverna träna på och utveckla dessa förmågor under sin studietid hos oss. Vi arbetar mot uppdraget genom att våga pröva och genom att systematiskt utvärdera och lära av andra. Vi värdesätter det kollegiala lärandet och lägger mycket tid på nätverk, omvärldsbevakning och tid för gemensamt arbete.
Läs mer om vår skola här
Vi erbjuder
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och möjlighet att fördjupa dig inom olika kunskapsområden genom stadens nätverk. Du får även möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag.
Din roll
Vi söker en administrativ chef som ska vara ett strategiskt stöd till skolledningen i genomförandet av uppdraget gällande verksamhets- och omvärldsanalyser, ekonomistyrningens och andra styrsystems utformning. Vår ledningsgrupp består förutom administrativ chef av tre biträdande rektorer med helhetsansvar för olika delar av verksamheten samt en rektor med det övergripande ansvaret för skolans hela verksamhet.
Du kommer ansvara för:
budget-, uppföljnings- och planeringsprocessen samt för eventuella upphandlingar
administration och budget för skolfastigheterna avseende drift och underhåll samt ansvara för nödvändiga kontakter
stöd avseende elev- personal- och ekonomiadministration till skolan i syfte att avlasta kärnverksamheten
utveckling och effektivisering inom ansvarsområdet
kontakt med externa aktörer såsom fastighetsförvaltare, lokalvård och matentreprenör
driva, utveckla och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom administration och service
I rollen ingår även att:
stödja rektor i samordning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan
vara ett strategiskt stöd till rektor vid effektiviseringar av verksamheten
ingå i skolans ledningsgrupp
vara närmaste chef för administrativ personal och servicepersonal
Din kompetens och ditt ledarskap
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi, HR eller annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper du fått genom arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av arbete som administrativ chef eller liknande
Flerårig erfarenhet av att arbeta med budget och ekonomisk uppföljning
Erfarenhet av att ansvara för och leda en verksamhet
Kunskap och förståelse för hur man leder och fattar beslut inom offentlig förvaltning
Meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom skola eller annan kommunal verksamhet
Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
Kunskap och förståelse för skolan som organisation och dess styrdokument
Erfarenhet av administrativa system såsom Hypergene, Agresso, LISA självservice och BER
Arbetet och rollen kräver att du har god samarbetsförmåga, är stresstålig, att du är självgående och arbetar strukturerat och målinriktat. Det är också viktigt att du har lätt att skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och bör ha kunskap om lagen om offentlighet och sekretess samt GDPR. Då du ska ingå i en ledningsgrupp med biträdande rektorer och rektor söker vi någon som utöver att vara expert på sitt område även kompletterar övriga ledningsgrupps egenskaper. Du bör ha ett gott humör, vara uthållig och tycka att skola är viktig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
