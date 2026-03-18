Administrativ chef till Bobergsskolan
2026-03-18
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Bobergsskolan är treparallellig från förskoleklass till årskurs 9 och har cirka 840 elever.
Skolan är en mycket populär skola med goda resultat vad gäller både kunskapsresultat och trygghet. Vi har ekonomi i god balans, personal som trivs och vår medarbetarenkät har värden som ligger i topp bland Stockholms stads kommunala grundskolor.
Vår värdegrund är att göra varandra bättre och vi strävar efter att skapa en miljö där alla
elever och personal kan växa och utvecklas. Skolan är nybyggd och modern och ligger mitt i Norra Djurgårdsstaden på Östermalm. Skolan blev utnämnd till årets skolbyggnad 2020 och har fantastiska lokaler.
Vi söker nu en administrativ chef då vår nuvarande administrativa chef
efter flera år hos oss går vidare till ett annat spännande uppdrag. Läs mer om oss på Bobergsskolan (@bobergsskolan) och på Bobergsskolan, F-9 - Stockholms stad
Vi erbjuder
Välkommen till en arbetsplats med hög kompetens och stort engagemang! Vi arbetar med ett
tillitsbaserat och nära ledarskap. Vi tycker personalvård är viktigt och lägger stor vikt vid detta för att få personalen att trivas. Vi serverar fantastisk lunch i vår skolmatsal och är kända för vår goda mat.
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Som anställd hos oss har du möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag.
Din roll
I rollen som administrativ chef är det viktigt att du har en förståelse för skolans pedagogiska uppdrag, med elevens utveckling i centrum och att servicefunktionerna ytterst handlar om att underlätta för undervisning och lärande.
Du kommer att ingå i skolans ledningsgrupp som består av rektor, biträdande rektorer, kökschef samt administrativ chef. Vi samarbetar och stödjer varandra och skolans verksamhet. I tjänsten som administrativ chef ingår att:
Vara närmaste chef för administrativ personal - vaktmästeri, bibliotek, skolsekreterare, skolassistent och IT. Inom dessa områden ansvara för ledning, personalutveckling och verksamhetsutveckling.
Ansvara för budget-, uppföljnings- och planeringsprocessen samt för processen kring upphandling.
Vara ett strategiskt stöd till rektor i genomförandet av uppdraget gällande verksamhets- och omvärldsanalyser, ekonomistyrningens och andra styrsystems utformning.
Ansvara för- och säkerställa rättssäkerheten för skolans dokumenthantering.
Ansvara för stöd avseende elev- personal- och ekonomiadministration till skolan i syfte att avlasta kärnverksamheten.
Ha övergripande ekonomiskt och administrativt ansvar för skolans lokaler.
Driva, utveckla och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom administration och service.
Ansvara för extern och intern kommunikation för skolans funktionsbrevlådor.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen med inriktning mot ekonomi, HR eller annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet.
Erfarenhet av jobbet som administrativ chef för en skola, gärna inom Stockholms stad.
Erfarenhet av budgetarbete, av att hantera olika administrativa skolsystem och av att ha personalansvar.
God kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift.
Meriterande är kunskaper inom Hypergene, Agresso, Lisa-självservice, IA, Winlas, BER och Infomentor samt att du har ett intresse för HR-frågor.
Vi söker dig som arbetar självständigt och strukturerat och som har ett flexibelt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Du bidrar med positiv energi och har lätt för att skapa trygga och förtroendefulla relationer med medarbetare, elever, vårdnadshavare och andra samarbetspartners. Du har god ekonomisk medvetenhet och är noggrann i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
För att kunna anställas inom Stockholms stads skolor måste du uppvisa utdrag från polisens belastningsregister.
Denna rekryteringsprocess kommer att innehålla arbetspsykologiska tester.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1369".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Nina Jonsson, rektor 08-50832600
9806064