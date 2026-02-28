Administrativ Assistent
Incluso AB / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-02-28
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Incluso AB i Västerås
, Surahammar
, Eskilstuna
, Köping
, Kungsör
eller i hela Sverige
Vi söker en Administrativ Assistent till ett företag i Västerås. Start är 1 april, 9 månaders uppdrag till att börja med. Denna roll är 100% onsite i Västerås.
För vår kund söker vi en operativ medarbetare som vill hjälpa ett engagerat och härligt chefsgäng att få mer tid till ledarskap - och mindre tid i administrativa system. Det här är inte ett strategiskt skrivbordsuppdrag. Det är hands-on. Kunden behöver någon som både kan förenkla och själv göra jobbet, och som trivs med att jobba nära verksamheten.
Du kommer arbeta nära ett team av chefer som driver utveckling i en komplex miljö. Idag lägger de för mycket tid på administration i system som Workday, SAP, MyServices, Plannica, Fieldglass, Basware, Smartbuy/Ariba, Concur m.fl. Det tar fokus från människor, teknik och resultat.
Du ska strukturera, effektivisera och ta över delar av det administrativa arbetet, bland annat:
• Onboarding av anställda och konsulter (konton, datorer, accesser, anställnings-ID, registrering i flera system)
• Månadsuppföljning av konsulter (tidrapporter, SAP/Plannica, fakturaavstämning i Basware)
• Inköp och PO-hantering, fakturor och projektuppföljning
• Resor, event och praktisk koordinering
• Årliga licenser och avtal samt kontakt med SCM och leverantörer
• Exekutivt stöd
Du ska både göra jobbet och successivt göra det smartare.
Vår kund söker dig som:
• Är service minded och brinner för att hjälpa andra, alltid med ett leende och positiv attityd.
• Har praktisk erfarenhet av Workday och SAP
• Förstår HR-, ekonomi- och inköpsprocesser i större organisationer
• Är strukturerad, självgående och prestigelös
• Gillar att skapa ordning, ta ansvar och avlasta på riktigt
• Har lätt för att samarbeta och bygga förtroende
Välkommen med en ansökan!
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Västerås. Start är 1 april, 9 månaders tidsbegränsat uppdrag till att börja med. Det här uppdraget är 100% on-site i Västerås.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Marianne Nilsson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7308539-1867094". Arbetsgivare Incluso AB
(org.nr 559002-3213), https://openings.incluso.se
Stora Gatan 21 (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Incluso Jobbnummer
9769326