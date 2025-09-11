Adjunkt i finansiering av entreprenörskap
Ämnesområde
Finansiering av entreprenörskap
Ämnesbeskrivning
Ämnesområdet finansiering av entreprenörskap innefattar kunskap för att undersöka, utvärdera och fatta välgrundade beslut om olika lösningar för att finansiera starten av en ny verksamhet.
Det innefattar även förståelse för marknadens dynamik, olika aktörers roll och relationer, och kunskap om metoder att finansiera nystartade företag i olika tidiga faser av deras utveckling.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar utbildning på främst grundnivå i form av kursansvar, genomförande av utbildning, handledning och examination, samt pedagogiskt utvecklingsarbete och utbildningsadministration. Detta innefattar också utveckling av befintliga och nya kurser inom ordinarie kursutbud och inom uppdragsutbildning. Arbetet innebär även deltagande i samarbeten inom KTH och med samhällsaktörer i huvudområdet entreprenörskap.
Arbetet är självständigt med utrymme för egna initiativ, men utförs i nära samarbete med övriga medarbetare i gruppen.
Adjunkten förväntas kunna undervisa på svenska då de grundläggande kurserna ges på detta språk.
Vissa uppgifter inom forskning kan ingå i anställningen genom externfinansierade projekt. Det kan till exempel handla om forskning i samverkan med olika typer av organisationer för att bidra till nätverksbyggande, forskningsbaserad undervisning eller utveckling av institutionens utbildningsutbud. Det kan också vara aktuellt att delta i forskning kopplad till pedagogisk utveckling.
Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har
- avlagt examen på grundnivå eller avancerad nivå inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens.
- yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Det är av högsta betydelse att den sökande har
- ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
- pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
- god kännedom om svenska förhållanden avseende finansiering av entreprenörskap.
- administrativ skicklighet.
- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har
- högskolepedagogisk utbildning.
- yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
- yrkeserfarenhet utanför högskolan.
Det är även av betydelse att den sökande har
- förmåga att samverka med det omgivande samhället.
- skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
Fackliga representanter
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
