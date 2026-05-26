Provtagare Alkoholtester i Stockholm
2026-05-26
Är du student, pensionär eller har ett mycket luftigt schema, bor i Stockholm och vill bidra till nyktra arbetsplatser?
Vi söker nu ett antal provtagare till vårt team för ett givande extrajobb!
Vi söker dig som vill göra skillnad och arbeta med förebyggande åtgärder för säkra, friska och hållbara arbetsplatser ute i vårt samhälle.
Om Ljung & Sjöberg
Ljung & Sjöberg är specialister på att förebygga, upptäcka och hantera alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen.
I över 20 år har vi stöttat HR, chefer och medarbetare i att skapa trygga och hållbara arbetsmiljöer - med fokus på förändring, ansvar och omtanke. Ljung & Sjöberg grundades ur personliga erfarenheter och en gemensam insikt att många chefer står ensamma i svåra situationer, utan rätt stöd för att agera. Det blev startpunkten för vårt arbete - att ge arbetsgivare kunskap, mod och struktur för att kunna hantera beroendeproblematik på att omtänksamt och effektivt sätt.
Arbetsuppgifter
Som provtagare av alkoholtester utför du på uppdrag nykterhetskontroller via utandning ute hos företag. Kontrollerna sker enligt strikta rutiner och aktuella föreskrifter på arbetsplatser. Vi tillhandahåller utbildning.
Alkoholtesterna kan genomföras alla dagar i veckan och på alla tider av dygnet - främst vid tidiga morgnar på vardagar.
Antalet provtagningar varierar beroende på antal uppdrag i det geografiska området du verkar i. I detta fall handlar det om 2-6 tillfällen per månad. Arbetstiderna förläggs i samråd med kund och provtagare. Provtagningstillfällen med kortare varsel kan förekomma, varför det är bra att kunna vara flexibel.
Med anledning av uppdragets natur ser vi att du som person har följande egenskaper:
Du har förmåga att arbeta självständigt och är utåtriktad. Det är viktigt att du är strukturerad, effektiv och stresstålig. Du är van att hantera människor, är trygg och tydlig i din kommunikation. Integritet är ett ledord för dig.
Krav - Minst gymnasieutbildning
• Språk: Svenska och engelska
• Körkort B och egen bilAnställningsvillkor
Sista ansökningsdag, 8 juni 2026 Urval sker löpande
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Anställningens omfattning: Deltid Tillträde: Snarast Löneform: Timlön Sysselsättningsgrad: 2-6 tillfällen per månad Ort: Stockholm Län: Stockholm
Frågor kring tjänsten besvaras av Lisa Hedin, 070-283 70 30 Så ansöker du
