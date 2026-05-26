Enhetschef personlig assistent
2026-05-26
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Personlig assistans finns inom Välfärd Gävle. Det är sex enheter inom personlig assistans som tillsammans ansvarar för att stödja våra kunder i Gävle kommun. Vårt uppdrag verkar under lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Arbetsuppgifter
Som enhetschef för personlig assistans är du en närvarande och operativ ledare med ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och kvalitet. Du leder en av våra sex assistansenheter och blir en del av ett sammansvetsat chefsteam där samarbete, tillit och gemensamt ansvar står i centrum. Tillsammans med engagerade chefskollegor driver du utvecklingen framåt med fokus på kvalitet, delaktighet och goda förutsättningar för kunder med rätt till personlig assistans enligt LSS. Vårt kontor finns på Magasinsplan 19.
I rollen arbetar du nära både kunder och medarbetare samtidigt som du bidrar strategiskt inom verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning och resursplanering. Hos oss får du ett varierande och meningsfullt uppdrag där du gör skillnad varje dag.
Dina ansvarsområden:
* Att skapa goda förutsättningar för kunder och medarbetare
* Kvalitet och uppföljning
* Personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling
* Ekonomi och hållbar resursplanering
Vi söker dig som leder med tillit, tydlighet och engagemang. Du är relationsskapande, strukturerad och trivs i en verksamhet där samarbete och delaktighet är avgörande för framgång. I rollen kommer du att driva utvecklingen framåt tillsammans med teamet och bidrar till att stärka och utveckla området personlig assistans inom Gävle kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg ledare som skapar förtroendefulla relationer och har förmåga att driva verksamheten framåt utifrån kundernas behov och verksamhetens mål.
* Högskole- eller universitetsutbildning inom social omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
* Erfarenhet av chefs- eller ledarskap med ansvar för personal och ekonomi
* Erfarenhet av arbete inom personlig assistans eller närliggande verksamhet
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
För att lyckas i rollen som enhetschef:
* Du förstår helheten och anger en tydlig riktning för dina medarbetare
* Du klargör mål, delegerar och leder med tillit
* Du motiverar och uppmuntrar utveckling och delaktighet och skapar handlingsutrymme
* Är du kommunikativ och skapar öppna och förtroendefulla dialoger
* Utvecklar verksamheten utifrån kundens behov och verksamhetens mål
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att skapa ett gott samarbetsklimat och att leda genom ett tillitsbaserat förhållningssätt. Samarbete är en arbetsuppgift som är prioriterad.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
