VD - Hörbybostäder
Chefspoolen i Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Hörby Visa alla ekonomichefsjobb i Hörby
2026-05-26
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Chefspoolen i Sverige AB i Hörby
, Eslöv
, Lund
, Hässleholm
, Kävlinge
eller i hela Sverige
VD - med ansvar att utveckla och bygga framtidens Hörbybostäder
Hörbybostäder står inför en spännande och viktig utvecklingsresa. Nu söker vi dig som vill ta ett helhetsansvar för ett mindre bostadsbolag med stora ambitioner - och som drivs av att skapa långsiktig lönsamhet, utveckla fastigheter och bidra till kommunens framtida tillväxt.
Hos oss får du arbeta nära både verksamhet och beslutsfattare, i ett bolag där vägarna är korta och möjligheten att påverka är stor.
Om Hörbybostäder Hörbybostäder är ett mindre och personligt bostadsbolag med cirka 400 lägenheter samt en kunnig och verksamhetsnära organisation med cirka 13 medarbetare.
Bolaget befinner sig i ett utvecklingsskede där fokus ligger på att stärka ekonomin, utveckla fastighetsbeståndet och skapa förutsättningar för framtida tillväxt. Det finns tydliga ambitioner från ägaren att bolaget ska växa genom både nyproduktion och strategiska fastighetsförvärv.
Samtidigt pågår ett viktigt arbete med att skapa ökad lönsamhet och långsiktig hållbarhet i verksamheten.
Ditt uppdrag Som VD ansvarar du för att leda och utveckla bolaget både strategiskt och operativt. Du arbetar nära styrelse och kommunledning och har en central roll i att omsätta politiska ambitioner till konkret verksamhetsutveckling och långsiktigt goda ekonomiska resultat.
Det här är en roll för dig som trivs i en verksamhetsnära miljö där du behöver kunna växla mellan strategi, analys, affärsutveckling och vardagliga beslut.
Du kommer bland annat att:
Säkerställa att bolaget utvecklas i takt med kommunens tillväxtambitioner
Driva bolagets utveckling med fokus på ekonomi, lönsamhet och hållbar tillväxt
Leda och utveckla såväl den dagliga fastighetsförvaltningen som arbetet med nyproduktion, fastighetsutveckling och framtida förvärv
Stärka bolagets roll i kommunens samhällsutveckling
Skapa långsiktiga relationer med kommun, hyresgäster och andra samarbetspartners
Vi söker dig som Har en gedigen bakgrund från bostads- och fastighetsbranschen och som har arbetat i en ledande roll med ansvar för verksamhet, ekonomi eller fastighetsförvaltning. Det viktigaste är att du har en djup förståelse för hur ett bostadsbolag fungerar, både affärsmässigt, ekonomiskt och operativt.
Vi tror att du har erfarenhet av:
Fastighetsutveckling och investeringsfrågor
Bostäder, underhåll eller förvaltning
Ekonomistyrning, budget och resultatuppföljning
Att driva förändrings- och utvecklingsarbete
Att arbeta i en organisation där samarbete och relationer är avgörande
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunalt eller politiskt styrd verksamhet.
Som person är du
Affärsmässig och analytisk
Trygg i ledarrollen och tydlig i din kommunikation
Utvecklingsorienterad och handlingskraftig
Relationsskapande och prestigelös
Strukturerad med förmåga att skapa förtroende och långsiktighet
Du har ett genuint engagemang för samhällsutveckling och ser värdet i att kombinera affärsmässighet med ansvar för människors boendemiljö och vardag.
Vi erbjuder Hos Hörbybostäder får du möjlighet att ta dig an ett av kommunens viktigaste utvecklingsuppdrag. Du blir en nyckelperson i ett bolag med korta beslutsvägar, engagerade medarbetare och stora framtidsambitioner.
Här får du möjlighet att påverka på riktigt - både verksamhetens utveckling och framtidens boende i Hörby.
Välkommen med din ansökan! Vi kommer att arbete med löpande urval och ser fram emot din ansökan senast 14 juni. I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen. För mer information är du välkommen att kontakta: Annchen Kull, 076-329 40 47 eller Maria Lindahl 070-917 67 65. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7801358-2019646". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chefspoolen i Sverige AB
(org.nr 556793-7866), https://jobb.chefspoolen.se
Tingsgatan 24 (visa karta
)
242 31 HÖRBY Arbetsplats
Chefspoolen Jobbnummer
9929786