Receptionsansvarig sökes till Hooks Herrgård SPA
2026-05-26
Hooks Herrgård är en fantastisk anläggning, vackert belägen endast 20 minuter söder om Jönköping. Vi har flera gånger utsetts till Sveriges bästa mötesplats och erbjuder en helhetsupplevelse med två fina golfbanor, ett kök i toppklass samt en av Skandinaviens främsta Spa & Fitnessanläggningar.
Hos oss möter du en härlig mix av gäster - allt från konferensgäster och spaweekends till golfare, bröllop och olika event. Det gör vardagen både levande, varierad och full av möten.
Idag består vårt spateam av cirka 25 engagerade och kunniga medarbetare inom spa, behandling och träning, och nu söker vi en ny kollega som vill bli en del av vårt team.
Vi erbjuder: En inspirerande arbetsmiljö på en av Sveriges mest uppskattade spa- och mötesdestinationer Ett härligt och engagerat team Möjlighet att utvecklas och växa i din roll Generösa personalförmåner
Om rollen
Som Receptionsansvarig har du en viktig roll i den dagliga driften av spareceptionen. Rollen innebär en kombination av operativ drift och administrativa arbetsuppgifter, där cirka 70 % av tiden spenderas ute i den dagliga verksamheten tillsammans med team och gäster, och cirka 30 % består av administration, planering och uppföljning. Rollen passar dig som gillar att ta ansvar, skapa struktur och samtidigt vara nära både gäster och team.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Dagligt arbete i spareceptionen
Ansvar för receptionens dagliga drift och verksamhet
Coacha, stötta och peppa teamet
Kundkontakt och bokningshantering
Ansvar över medlemmar
Säkerställa att rutiner och checklistor följs och uppdateras
Inköp av material till receptionen samt inventering
Vara behjälplig vid event och happenings
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och trivs i en varierad roll med högt tempo. Du har en god känsla för service och tycker om att kombinera administrativt arbete med operativ drift.
Rollen kräver hög flexibilitet och ett lösningsorienterat arbetssätt. Tillsammans med Spachef ansvarar du för schemaläggning och den dagliga driften, vilket innebär att du ibland behöver vara beredd att hjälpa till där det behövs för att lösa schemaförändringar eller andra situationer som kan uppstå i verksamheten.Kvalifikationer
Har erfarenhet av serviceyrket och gärna av liknande arbetsuppgifter
Goda kunskaper i svenska och engelska
Körkort och tillgång till bil krävs då kollektivtrafiken är begränsad
Anställningsvillkor
Vikariat 1,5 år med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning Tillträde: Augusti/september 2026 Arbetstider: Dag-, kvälls- och helgpass Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7801392-2019667". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hooks Herrgård Hotell AB
