Adjunkt i fagott
Kungliga Musikhögskolan / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-12-11
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.KMH ledigförklarar härmed anställning som
Adjunkt i fagott till institutionen för klassisk musik (akademin för klassisk musik, komposition dirigering och musikteori).
Tillträde 19 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad till 2026-07-19, med möjlighet till förlängning och omfattar minst 20 %.
Beskrivning av ämnesområdet
Ämnesområdet omfattar undervisning i fagott och kammarmusik inom klassisk musik.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av undervisning.
• Undervisning och handledning av studenter på konstnärlig kandidat- och masterutbildning samt ibland inom lärarprogrammet i fagott och kammarmusik inom klassisk musik. Undervisning sker på svenska och i förekommande fall på engelska.
• Uppdrag av administrativ art, som exempelvis administration av kurser, samt uppdrag på institutionsnivå och övriga nivåer inom KMH kan förekomma.
• Aktivt deltagande i KMH:s och akademins inre arbete, inkluderande möten och utvecklingsarbete, antagningsprov, projekt och examinationer.
• Samverkan med det omgivande samhället och aktivt följande av ämnets utveckling.
Behörighetskrav och övriga krav
Enligt KMH:s anställningsordning är behörig att anställas som adjunkt den som har avlagt examen från relevant högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, samt kan uppvisa pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses omfattande yrkesverksamhet som kräver hög kompetens inom ämnesområdet.
För att kunna utföra arbetsuppgifterna för denna anställning krävs dessutom att den sökande har:
• En karriär som musiker på hög nationell konstnärlig nivå inom området fagott och kammarmusik inom klassisk musik.
• Dokumenterad erfarenhet av enskild undervisning, och ensembleundervisning.
• Kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska på en nivå som gör att den sökande kan undervisa på båda språken.
• Erfarenhet av arbete med administrativa uppgifter.
• Förmåga att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället.
• Förmåga att engagera studenterna i deras lärande.
Meriterande är om den sökande har:
• Erfarenhet av det svenska högskolesystemet
• Genomgått högskolepedagogisk kurs 10 veckor eller motsvarande 15 hp
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den konstnärliga skickligheten.
Dessutom ska följande bedömningsgrunder gälla:
• Den konstnärliga skickligheten bedöms genom
• Erfarenhet av konstnärlig verksamhet på minst nationell nivå som uppvisar konstnärlig bredd och djup.
• Den pedagogiska skickligheten bedöms genom
• Förmåga att genomföra undervisning av hög kvalitet på högskolenivå.
• Förmåga att ha ett reflekterande förhållningssätt till sin undervisning.
• Den administrativa erfarenheten bedöms genom
• Administrativ erfarenhet och skicklighet inom ramen för arbetsuppgifterna
• Erfarenhet av kursutveckling och utbildningsplanering.
• Förmåga att samarbeta och ta initiativ bedöms genom
• Förmåga att arbeta bra med andra människor och relatera till dem på ett lyhört sätt.
• Förmåga att inspirera bedöms genom
• Förmågan att motivera och inspirera studenter, samt att skapa en stimulerande lärandemiljö
• Graden av kunskaper i svenska och engelska bedöms genom
• Erfarenhet av undervisning på svenska/engelska.
Meriterande
• Kunskap om det svenska högskolesystemet bedöms genom dokumenterad undervisning på högskolenivå.
KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Jämlikhets- och jämställdhetsöverväganden
KMH strävar vid rekrytering av lärare att vara en arbetsplats som attraherar, rekryterar, bibehåller och utvecklar anställda oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.
Vad gäller jämställdhet, ska i högskolornas verksamhet jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas (1 kap. 5 § HL). Som framgår av 3 kap. 7 § diskrimineringslagen ska arbetsgivaren vidta aktiva åtgärder t.ex. för att få en jämn könsfördelning.
Ytterligare information
Kontakta akademichefen vid Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori, Anna Maria Koziomtzis.annamaria.koziomtzis@kmh.se
Facklig information:
Bengt Stark (Saco) bengt.stark@kmh.se
.
Erik Metall ST/OFR erik.metall@kmh.se Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 1 januari 2026. Märk din ansökan med dnr 25/554. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem ReachMee.
Anställningsprov planeras att genomföras preliminärt den 8-9 januari 2026.
Bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din yrkesverksamhet, klingande exempel samt övriga handlingar du vill åberopa. Tillåtna format är mp3, pdf och word.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen. Ersättning
