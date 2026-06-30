ACT söker Lagbas inom bygg/entreprenad
ACT M&B AB / Byggjobb / Västervik Visa alla byggjobb i Västervik
2026-06-30
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Vi söker nu nya duktiga lagspelare till vår trupp som i dagsläget består av ca 15 montörer/lagbasar och 12 tjänstemän. Utöver detta har vi uppemot 50-60 underentreprenörer på daglig basis.
Rollen
I din roll som lagbas kommer arbetet vara varierande, mestadels utomhus, och veckopendlande i huvudsak i södra Sverige (Malmö till Stockholm, med starkast marknad runt Småland och Östergötland.)
Du kommer att leda ett team av montörer antingen ensam eller tillsammans med andra lagbasar, du rapporterar till projektledaren som blir din närmsta ledare. I övrigt kommer du ha nära kontakt med personalchef, medarbetare och ledning. Du kommer att bli en del av vårt team där vi tillsammans jobbar för att utveckla ledarskapet, företaget och framtida visioner.
Vi ser gärna att du bor i Småland eller Östergötland, då vi värnar om den personliga kontakten och gemenskapen som endast kan skapas via fysiska möten. Men sökanden från andra områden är också intressent om rätt kompentens och erfarenhet finns. Finns ej erfarenhet ifrån branschen så krävs det att man arbetar som montör under en viss tid tills dess att man är redo att leda gruppen.
I tjänsten som lagbas ingår bland annat:
Ledarrollen:
Föregår med gott exempel
Bär ansvaret för sitt arbetslag, att jobbet blir korrekt utfört
Sköter arbetsfördelning, planering och strukturering på montageplats
Ansvarar för Kvalitet Miljö Arbetsmiljöarbete på plats
Sköter eventuell projektpärm och dagbok
Planerar liftar, kranar och andra hjälpmedel under pågående projekt tillsammans med projektledare
Reflektera och planera gruppens arbete med tydliga mål utifrån förutsättningar, förväntningar och övergripande mål, delge detta till sitt arbetslag och till sin projektledare.
Yrkesarbetar inom bygg, entreprenad och montage:
Uppförande av stålstommar, trästommar och stålkonstruktioner av olika slag
Grov och finplåtslageri
Diverse betongarbeten
Takläggning (TRP)
Diverse grovsnickeri
Fönster och dörrmontage
Städning och renhållning på arbetsplatsen
Detta erbjuder vi som företag:
Flexibelt arbete
Heltäckande försäkringar för fritid och arbete
Nära anslutning till ledning och kollegor
Kollektivavtal
Nuvarande timlön 234,30:-/ timme exkl. traktamenten/resor och ledartillägg (baseras på tidigare erfarenheter och kompetens)
Arbetsbil
En säker arbetsplats
Varierande arbetsmiljö, resande jobb
Frihet under ansvar
Ett företag med högt tempo och ständig utveckling som erbjuder utveckling och karriärs möjligheter över tid
Företagshälsovård
Det här erbjuder du som person:
Erfarenhet inom bygg och montage med ledande funktion
Engagemang och drivkraft
Viljan att lära, visa intresse
Föregår med gott exempel
Gillar sociala kontakter och förstår innebörden av att representera varumärket mot kunder och leverantörer
Flexibel
Positiv, lösningsbenägen, viljan att göra det lilla extra
Van att jobba mot och klarar av att hantera deadlines
Hög arbetsmoral och lojalitet
B-körkort
Du är inte höjdrädd
Möjligheten att jobba på annan ort/veckopendling
Svenska och engelska i tal och skrift
I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska tester användas som en del av urvalsprocessen. Som en kvalitativ del i vår rekryteringsprocess genomgår slutkandidater en bakgrundskontroll för vissa av våra tjänster, detta för att öka kännedomen om dig som vår framtida medarbetare
ACT lägger stor vikt på att hitta rätt person som passar in i kulturen och har rätt inställning och möjlighet till arbetet.
Tjänsten tillsätts löpande så vänta inte med din ansökan!
Vi ser framemot din ansökan!
Om ACT M&B AB
ACT har sedan starten för 15 år sedan vuxit i stark takt med ett ständigt ökat förtroende från våra kunder och är idag en stabil partner på marknaden.
ACT har som affärsidé att erbjuda en helhetslösning för hallbyggnationer och stålbyggnadsprojekt. Vår idé är att leverera komplett klimatskal och vissa projekt tar vi även större delar av entreprenader med bland annat mark och grundarbeten. Vi levererar inte bara en färdig byggnad utan även trygghet och rådgivning.
"På ACT bygger vi långsiktiga relationer. Ja, vi bygger så klart kommersiella och industriella fastigheter också, men vi är stolta över att alltid ha ett tydligt kundfokus i vårt arbete. Vi bygger vår framgång på engagemang för våra kunder. Genom att höra och se våra kunder, ta till oss deras önskemål och vara lösningsorienterade ser vi till att projekten blir som kunden önskat inom givna ramar för ekonomi och tidsplan. ACT är ett familjeföretag som låter värden som ärlighet, trygghet och kompetens gå som en röd tråd genom allt vi gör. Vi pratar ofta om ansvar på ACT. Vi välkomnar ansvar och är stolta över att vara en helhetsleverantör som tar ansvar för både människa, miljö och samhälle!" – Christian Wiveréus, VD. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ACT M&B AB
(org.nr 556808-6929)
Lunnargatan 34 (visa karta
)
593 62 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Torbjörn Nilsson torbjorn.nilsson@actmb.se 073-810 99 93 Jobbnummer
9985705