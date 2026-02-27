Accounts Payable Specialist till Samsung
Academic Work Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du får fullt processägarskap, stort eget ansvar och möjlighet att utveckla och effektivisera arbetssätt? Nu söker vi en analytisk och lösningsorienterad Accounts Payable Specialist till Samsungs nordiska huvudkontor i Kista!Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
I rollen som Accounts Payable Specialist får du ett helhetsansvar inom leverantörsreskontra och blir en nyckelperson i att säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade processer. Teamet består av en chef, en Team Lead och två operativa specialister.
Teamet ansvarar för totalt sex processer. Ni samarbetar operativt, men varje specialist har ett tydligt processägarskap med ansvar för utveckling, uppföljning och förbättring.
Du förväntas arbeta självständigt inom dina ansvarsområden, driva förbättringsinitiativ och aktivt bidra till att effektivisera arbetssätt. Här söker vi dig som inte nöjer dig med att identifiera problem, utan som driver lösningar hela vägen i mål.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för och utveckla flera AP-processer med fullt processägarskap
Säkerställa korrekt hantering av leverantörsreskontra, betalningar och utlägg
Analysera transaktioner, identifiera avvikelser och driva lösningar
Följa upp och kvalitetssäkra arbetet från Shared Service Center
Genomföra kontroller kopplade till revision och compliance
Driva förbättringsinitiativ inom process och system samt hålla interna utbildningar
Du arbetar nära AP Team Lead samt har kontakt med interna stakeholders på olika nivåer, externa leverantörer och Shared Service Center
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
3-5 års erfarenhet av arbete inom leverantörsreskontra
Mycket god förståelse för AP-transaktioner och finansiella flöden
Erfarenhet av att analysera transaktioner, felsöka i flöden och identifiera orsaker
Kandidatexamen eller (eller motsvarande) inom företrädesvis inom redovisning, finans eller liknande område.
Goda kunskaper i Excel (exempelvis pivottabeller och VLOOKUP, makron är meriterande)
Erfarenhet av SAP
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har arbetat i en global och komplex organisation med många kontaktytor.
Som person är du
Självständig och trygg i att ta egna beslut
Lösningsorienterad och proaktiv
Ansvarstagande med stark ägandekänsla
Strukturerad och noggrann
En lagspelare som bidrar till teamets gemensamma resultat
Drivande i att utveckla och förbättra arbetssätt
Du trivs i en miljö med högt tempo, förändring och tvärfunktionellt samarbete.Övrig information
Start: omgående
Uppdragsläng: löpande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7KV7NH". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9768937