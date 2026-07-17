Accounting Controller
Husqvarna AB / Ekonomichefsjobb / Jönköping Visa alla ekonomichefsjobb i Jönköping
2026-07-17
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Vi är ett av världens äldsta start-ups – och det här är bara början
På Husqvarna Group är innovation en del av vårt DNA. Med över 330 års historia och en stark passion för ny teknologi utvecklar vi produkter och lösningar i världsklass för skog, park, trädgård och byggnation. Från robotgräsklippare och avancerade motorsågar till hållbara batterisystem är vi med formar framtiden, och nu söker vi dig som vill vara med på resan att forma framtidens industri.
Har du runt tre års erfarenhet inom redovisning eller revision och vill fortsätta utvecklas i en internationell miljö samt vara med och skapa framtidens ekonomiavdelning? Välkommen till Husqvarna Finance!
Om rollen:
Du blir en del av vår internationella organisation Global Business Services (GBS) och tillhör teamet Accounting Sverige. Du rapporterar till Accounting Manager Sverige och arbetar nära kollegor inom den svenska organisationen samt andra funktioner i koncernen.
I rollen arbetar du främst med internredovisning samt bokslutsrapportering. Du bidrar aktivt med analyser, säkerställa kvalitet och stöd till verksamheten i Sverige samt internationellt. Tillsammans med teamet får du möjlighet att utforska nya arbetssätt och teknologier - exempelvis digitala lösningar och verktyg inom Finance - och bidra till att utveckla både processer och arbetssätt framåt där kunskapsdelning och samarbete är en naturlig del av vardagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för delar av månads- och kvartalsboksluten
Delta i revision och säkerställa korrekt finansiell rapportering
Arbeta med analyser och support till verksamheten
Bidra i budget- och prognosarbete
Utföra kontoavstämningar och finansiella uppföljningar
Delta i att driva förbättrings- och effektiviseringsinitiativ i skapandet av future finance exempelvis genom automatisering och olika AI-lösningar som agentskapande.Publiceringsdatum2026-07-17Profil
Vi söker dig som är engagerad, analytisk, nyfiken och har ett starkt kvalitetsfokus. Du trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med utveckling och förbättring. Som person är du strukturerad, noggrann och har förmåga att både fokusera på detaljer och se helheten i en datatung miljö där analyser, struktur och systemförståelse är centrala delar av ditt arbete.
Vi ser att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi (universitet, högskola eller YH)
Minst tre års erfarenhet av kvalificerat redovisnings- eller revisionsarbete
Meriterande med bakgrund som revisor eller redovisningskonsult alternativt arbetat på ett större bolag
Mycket goda kunskaper i Excel och systemvana
Meriterande om du har erfarenhet av automatisering, AI eller arbete med digitala verktyg inom Finance (exempelvis Finance-lösningar eller finance agenter)
Intresse och förståelse för finansiella processer
Flytande i svenska samt mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, då engelska är vårt koncernspråk och används dagligdags i rollen
Placering:
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Huskvarna. Vi tror på en dynamisk och energifylld arbetsplats med daglig samverkan, och vi ses på kontoret minst fyra dagar i veckan (80 %).Så ansöker du
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post med anledning av GDPR.
För frågor om rollen, hör av dig till rekryterande chef Karin Wir på karin.wir@husqvarnagroup.com
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För frågor om rekryteringsprocessen, hör av dig till Talent Acquisition Partner Nina Hallin på nina.hallin@husqvarnagroup.com
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Vi ser fram emot att höra från dig!
Då vi nu går in i en semesterperiod så kommer vi att gå igenom ansökningar när vi är tillbaka i mitten på augusti. Vi önskar dig en riktigt fin sommar!
Behandling av personuppgifter
När du skickar in din ansökan kommer vi att behandla dina personuppgifter. Om vi väljer att gå vidare med din ansökan kan vi be dig att verifiera din identitet innan vi ger dig ett jobberbjudande. I rekryteringen till rollen som Accounting Controller kommer vi att utföra en ytterligare bakgrundskontroll i form av en kreditupplysning.
I vårt sekretessmeddelande kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka vi kan komma att dela dem med samt vilka rättigheter du har.
Winning Through Culture
Vi tror att människor är nyckeln till framgång samt att vi växer tillsammans. Vår kultur bygger på modiga idéer, starkt engagemang och ett gemensamt syfte. Här utvecklas innovation, människor växer och varje insats räknas.
Vår kultur bygger på tre grundpelare:
Bold: Vi tänker stort, vågar testa nytt och utforskar nya möjligheter.
Dedicated: Vi gör jobbet ordentligt och tar oss an utmaningar med engagemang och uthållighet.
Care: Vi stöttar varandra och tar ansvar för vilken påverkan vi har – både på varandra och på vår omvärld.
Oavsett om du är tidigt i din karriär eller redo för nästa steg, erbjuder vi en arbetsplats där passion och syfte möts.
Var med och forma framtiden!
Läs mer om vår kultur https://www.husqvarnagroup.com/en/our-culture. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Husqvarna AB
(org.nr 556000-5331)
Drottninggatan 2 (visa karta
)
561 82 HUSKVARNA Jobbnummer
10005318