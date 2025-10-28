Accountant till Metacon
2025-10-28
På Metacon är vi mitt i en spännande tillväxtresa där vi bland annat bygger upp ett ekonomiteam som kommer att ha en avgörande roll i bolagets utveckling. Vi söker dig som vill växa med oss, som gillar att vara den som hjälper och leder andra och som drivs av att göra skillnad. Här får du chansen att påverka, utvecklas och bidra till något större.Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Som Accountant hos Metacon får du en bred roll med möjlighet att påverka både hur vi arbetar och hur din roll utvecklas. Initialt kommer du att arbeta med det löpande redovisningsarbetet, och du blir en viktig del i arbetet med att sätta strukturer och processer när ekonomifunktionen förstärks ytterligare.
Du rapporterar till bolagets Financial Controller och arbetar på Metacons huvudkontor i Uppsala. I dagsläget är delar av redovisningen outsourcad -du blir en nyckelperson när vi tar hem allt arbete internt.
Ansvarsområden
Vara delaktig i att etablera och förbättra redovisningsrutiner och processer
Arbeta med kund- och leverantörsreskontra inklusive betalningar
Delta vid månads- och årsbokslut
Arbeta med momsredovisning och annan skatterapportering
Andra uppgifter inom ramen för ekonomiarbetet kan bli aktuella vid behov
Rollen är under uppbyggnad - du kommer att få vara med och forma den. På sikt finns möjlighet att ta mer ansvar inom områden som analys, controlling eller redovisning, beroende på dina intressen och styrkor.
Lämplig bakgrund
Vi tror att du har:
Akademisk utbildning inom ekonomi/redovisning
Några års erfarenhet av redovisning eller revision
Grundläggande kunskap om finansiella regelverk
God förståelse för redovisning och ekonomiska flöden
God systemvana, gärna erfarenhet av affärssystem (Monitor är meriterande)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet av bokslutsarbete eller årsredovisning är meriterande
För att trivas hos oss behöver du vara:
Initiativtagande - du väntar inte på att någon annan ska visa vägen utan är istället den som tar täten när det behövs
Lärande och nyfiken - du vill förstå varför, inte bara hur - och om du inte redan vet svaret så tar du reda på det
Prestigelös - du vet att teamwork är vägen framåt och har lätt att anpassa dig till olika människor
Drivande - du gillar att se saker bli bättre och effektivare både i det lilla och i ett större perspektivDina personliga egenskaper
Vi tror att du gillar när det händer saker. Du trivs i en miljö där inte allt är färdigt, där du får tänka själv, bygga nytt och se resultatet av ditt arbete. Du är noggrann i grunden, men inte rädd för att prova dig fram.
Du är antagligen i början av din karriär - kanske har du arbetat några år inom redovisning eller revision. Du är nyfiken, vill förstå helheten och ser fram emot att växa med företaget.
Vad erbjuder vi
En chans att växa med ett bolag i framkant inom grön energi
En roll där du får stort inflytande över hur arbetet formas
Nära samarbete med verksamheten och möjlighet att påverka bolagets ekonomiflöden
Engagerade kollegor och en kultur som präglas av ansvar, utveckling och framåtandaOm företaget
Metacons vision är att bli en ledande leverantör av system för lokal vätgasproduktion i Europa för industri- och transportsektorn. Vi tillhandahåller ledande teknologier och lösningar för produktion av grön vätgas - ett nyckelverktyg för omställningen till ren energi och fossilfri bränsleförsörjning.
Vårt mål är att etablera oss som en av de marknadsledande aktörerna inom fossilfri grön vätgasproduktion för både transport- och industrisektorn. Vi engagerar oss för att fullt ut utnyttja vätgasens potential med målet att kraftigt minska växthusgasutsläpp och därmed bidra till att bromsa klimatförändringarna.
Metacon är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Uppsala med verksamhet i flera länder.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Metacon med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Charlotta Ezitis Holmström på 0766 471657 eller charlotta.ezitisholmstrom@sjr.se
. Sista ansökningsdag är 13 november men ansök gärna så snart som möjligt!
Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Fast l?n Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1617".
http://www.sjr.se/
Charlotta Ezitis Holmström charlotta.ezitisholmstrom@sjr.se +46 76 647 16 57
