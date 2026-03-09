Accountant i Uppsala
Som Accountant hos vår kund, ett företag i centrala Uppsala kommer du att arbeta på en större ekonomiavdelning tillsammans med ett härligt och glatt team! Detta är ett längre konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på SJR som en av våra uppskattade konsulter. Hos oss på SJR får du en trygg anställning som konsult och detta skulle vara ditt första uppdrag (du får givetvis reda på vilket företag det gäller vid en första kontakt med oss)
Ansvarsområden
• Inbetalningar
• Fakturering
• Avstämningar
• Kravhantering
• Skicka ut påminnelser
• Kontakt med inkasso
• Kontakt med kunder
Lämplig bakgrund
Vi ser gärna att du har någon form av eftergymnasial utbildning inom ekonomi alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du behöver ha erfarenhet av att ha jobbat med ekonomi tidigare samt ha goda systemkunskaper, gärna erfarenhet från ett större ekonomisystem.Publiceringsdatum2026-03-09Dina personliga egenskaper
I din arbetsroll behöver du vara noggrann, strukturerad och tycka om att ha mycket att göra. Som person är du serviceinriktad, kommunikativ och driven. Du är orädd och van att ta dialog med kunder. Vidare tar du egna initiativ, vill alltid förbättra dina arbetsmoment och de processer du arbetar i. Du bör kunna börja ett nytt jobb om 1 månad.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Linnea Järverup. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
