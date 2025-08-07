Account Manager till Joyweek Stockholm
2025-08-07
Vi på Joyweek söker nu en Account Manager till vårt team i Stockholm: En viktig roll där du får driva försäljning, bygga starka kundrelationer och vara med och utveckla attraktiva arbetsplatser för våra kunder.
Om rollen
I rollen som Account Manager har du en nyckelroll i att hjälpa företag att skapa kontorsmiljöer där medarbetare trivs, presterar och väljer att vara. I rollen arbetar du med nykundsbearbetning och får möjlighet att själv bygga upp din kundstock, men du kommer även till viss del arbeta med utveckling av befintliga kundrelationer. Tillsammans med dina kollegor paketerar du rätt tjänstelösningar inom kaffe- och vattenmaskiner, lokalvård, fruktkorgar, växtservice, bemanning, inredningstjänster och mer.
Du ansvarar för hela säljprocessen; från första kontakt och mötesbokning till kundmöten, behovsanalys och avtal. Därav är det viktigt att du såväl är trygg & bekväm i att lyfta telefonen för att få kontakt med kunder, som att sedan samarbeta med dem genom hela deras resa med oss som leverantör. Som kundansvarig säkerställer du att våra kunder är nöjda och får ett långsiktigt värde av våra lösningar.
Ditt uppdrag
Ansvara för försäljning mot både nya och befintliga kunder
Genomföra kundmöten, ta fram lösningar och förhandla avtal
Skapa och vårda långsiktiga kundrelationer
Arbeta målinriktat utifrån vår etablerade säljmodell
Bidra med energi, idéer och laganda i teamet
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning
Har B-körkort
Uttrycker dig väl i både svenska och engelska, i tal och skrift
Är självgående, ansvarstagande och motiveras av att skapa resultat och se sin provision öka månad för månad
Är en relationsskapare som bygger förtroende och sprider energi
Vad vi erbjuder dig
Hos Joyweek får du en viktig roll i ett växande och värderingsstyrt företag, där vi sätter arbetsglädje och samarbete i centrum. Vi tror på tydliga mål, stort ansvar och frihet att påverka. Vi värnar om både trivsel och balans; därför erbjuder vi bland annat förskottssemester, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och lunchkort. Möjlighet till förmånsbil finns efter 6 månaders anställning. Du blir en del av - och kan fortsatt främja - en kultur där vi bryr oss om varandra och tillsammans skapar en arbetsplats att vara stolt över, samtidigt som vi gör detsamma för våra kunder.
Om Joyweek
Joyweek är en helhetsleverantör inom mjuka facility management-tjänster. Vi skapar glädjefyllda, hållbara kontor där människor trivs, presterar och vill vara. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Östersund, Karlstad och Oslo är vi cirka 280 medarbetare som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för över 2 350 kunder i Norden. Vi ägs av Verso Capital. Läs gärna mer på www.joyweek.se.
Övrig information
Start: Enligt Ö.K Omfattning: Heltid Plats: Stockholm Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
