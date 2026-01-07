Account Manager Luleå
2026-01-07
Vi söker en ambitiös och motiverad Account Manager som förstår vikten av att bygga långsiktiga relationer! Du kommer att arbeta nära våra kunder och erbjuda marknadens bästa servicekoncept för att effektivisera hanteringen av förbrukningsmaterial och därigenom ta Würth till nästa nivå!
Har du ett genuint intresse och passion för affärer och vill mer? Välkommen med din ansökan!
Vad jobbet innebär
Som Account Manager ansvarar du för ett eget distrikt inom regionen och jobbar med att långsiktigt utveckla och expandera distriktet för att uppnå tillväxt. Du utför kundbesök på kundernas byggarbetsplatser, kontor och är bekväm vid att navigera i den typen av miljö. Målgruppen och kundsegmentet är såväl större som mindre byggföretag som utför allt från nybyggnationer till mindre renoverings- och underhållsarbete.
Området omfattar Luleå med omnejd. Du utgår du från ditt hem och genomför kundbesök utifrån den planering som inom det geografiska området är lämpligt och som möter kundernas önskemål.
• Du jobbar aktivt med nykundsbearbetning och bearbetar befintliga kunder för att nå tillväxt
• Utifrån vår multikanalstrategi har du ansvaret för kunden oavsett vart kunden väljer att handla.
• Du agerar med hög servicegrad genom att se över kundernas behov och hittar lösningar för att effektivisera kundernas hantering av förbrukningsmaterial
• Du fokuserar på försäljning och når budget
• Du jobbar proaktivt och är lyhörd för att fånga nya affärsmöjligheter
• Du genomför praktiska produktdemonstrationer
Vi vill att du
• Har erfarenhet av försäljning och/eller byggbranschen
• Är van att arbeta med att bygga relationer
• Är trygg i byggprojektmiljöer och förstår projektens faser
• Är drivande och planerar arbetet för bra möten och uppföljning
• Är strukturerad och levererar hög kvalitet
• Har god digital kompetens och systemvana
• Har hög social kompetens och lätt för att anpassa dig till olika sammanhang
• Är handlingskraftig med tydligt resultatfokus och god affärsförståelse
Det är en fördel om du har en säljteknisk utbildning och/eller tidigare praktisk erfarenhet av arbete inom ex. byggbranschen eller verkstadstekniker. Det är meriterande om du tidigare arbetat med fältförsäljning B2B, prospektering och/eller har kunskap inom våra produkter och användningsområden.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett jobb med både flexibilitet och ansvar, där du får möjlighet att utvecklas. Du arbetar nära besluten och kan påverka. Du får fina förmåner som förskottssemester, lunch- och friskvårdsbidrag, förmånscykel, personalrabatter och den utrustning du behöver. De flesta roller möjliggör distansarbete, du får löpande kompetensutveckling och ingår i vårt belöningsprogram.
Vi är ett av världens största familjeägda företag med en varm och drivande kultur. Vi tror på våra medarbetare och värdesätter idéer och olika perspektiv.
Våra värdeord - Drivkraft, Mod, Ansvar och Samarbete - beskriver vilka vi är och vägleder oss i allt vi gör. De är grunden för vår kultur och hjälper oss att nå hållbar och lönsam tillväxt.
Tjänstgöringsgrad: Heltid, 100%
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Med fördel/önskvärt i Luleå med omnejd
Övrigt: Tjänstebil, dator och mobiltelefon ingår. Vi har krav på B-körkort.
Om ansökan
Urval sker löpande under ansökningstiden, så vänta in med att skicka in din ansökan som bör bestå av bifogat CV och ett personligt brev där du beskriver ditt intresse för tjänsten och vad du kan bidra med. Sista ansökningsdag är 2026-01-18.
För frågor om tjänsten, kontakta Regionchef Niklas Henriksson, 070-374 80 39.
Rekryteringsprocessen i korthet:
• Ansökningar granskas löpande av chef och HR. Återkoppling ges inom ca två veckor. Med reservation för julhelgerna kan svarstiden vara något längre än vanligt.
• Personlighetstest används innan första intervjun, som hålls digitalt.
• Kandidater som går vidare kallas till en andra fysisk intervju.
• Referenser tas och provanställning kan bli aktuellt.
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras.
Om Würth
Würth Svenska AB erbjuder högkvalitativa förbrukningsprodukter, handverktyg och personligt skydd till kunder inom bygg, installation, industri och fordonsbranschen. Vi gör detta genom en kombination av digitala lösningar, ett brett tjänsteutbud och personlig service som förenklar våra kunders yrkesvardag. Vi levererar rätt mängd, i rätt tid och på rätt plats. Att göra affärer med oss är enkelt, hållbart och personligt.
Vårt huvudkontor och lager finns i Örebro, där finns också de administrativa och lagerrelaterade tjänsterna. Vi har Sveriges största säljkår, butiker över hela landet, innesäljare, e-handel i framkant och en kundsupport i världsklass. Würth är världens ledande leverantör av förbrukningsmaterial till företag inom fordon, industri, bygg och hantverk. Koncernen finns i 84 länder och har nära 100 000 anställda. Ersättning
