Account Manager inom IT & telefoni
Docupartner i Stockholm AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-29
Om Företaget
DocuPartner AB har sedan 2002 hjälpt företag och organisationer med effektivisering av den dagliga kontorsverksamheten. Vi är idag ett fullserviceföretag för företag och organisationer som vill uppnå effektivitet, kostnadsbesparingar och enkelhet. Vi finns centralt placerade i Årstaberg i mycket trevliga och moderna lokaler med bra kommunikationer. Vår huvudsakliga marknad är Stockholm men vi har också nationella kunder och levererar över hela Sverige.
Sedan 2024 har Haglöf & Nordkvist och DocuPartner gått samman och bildat en kraftfullare helhet med målet att ge kunderna marknadens bredaste och mest moderna tjänsteutbud inom IT-tjänster, skrivarlösningar, kontorsmaterial, konferensteknik, telefoni, och profilprodukter.
Bra kundservice startar med nöjda medarbetare
När vår personal trivs skapar det engagemang, arbetsglädje och förutsättningar för att kunna ge bra service åt våra kunder. Vi arbetar medvetet med att skapa en arbetsplats där alla trivs och känner glädje. Publiceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Vi söker dig som kliver in i rummet med en härlig energi och positivitet som smittar av sig! Du är både en uppskattad vän och kollega - inte bara på grund av din utåtriktade karaktär utan även för att du är lyhörd och en genuin relationsbyggare. I professionella sammanhang är det du som har den fantastiska förmågan att ligga steget före: du gillar att ha struktur och följer gärna upp för att säkerställa att inget faller mellan stolarna. Det här gör även att du är duktig på att lokalisera behov och skapa lösningar - oavsett arbetsuppgift. Du ser fram emot att arbeta i en miljö där du ges utrymme att fatta såväl snabba som smarta beslut och jobba både strategiskt och operativt med långsiktig relationsbaserad försäljning. Du arbetar självständigt med nykundsbearbetning och utveckling av våra befintliga kunder, samtidigt som du samarbetar tätt med kollegor för att leverera rätt lösningar till kund. Du kommer att ansvara för försäljningen mot företag inom Stockholmsområdet och vidare både utveckla och förvalta din egen kundstock.
Produkter och tjänster som innefattar i produktportföljen för en Account Manager inom IT & telefoni är:
• IT-drift / Nätverk
• IT-säkerhet
• Microsoft 365 licenser / Modern Workplace
• Telekom och kommunikationslösningar
• Support och fullservice
• Hårdvara, tillbehör och rådgivning
Arbetsuppgifter
• Driva egen försäljning mot företagskunder
• Aktiv nykundsbearbetning och uppföljning
• Utveckla och förvalta befintliga kundrelationer
• Förstå kundens behov och sälja rätt IT- och telekomlösningar
• Ta fram offerter och genomföra affärer
• Samarbeta med tekniker och interna team i leveransen
• Arbeta strukturerat med pipeline, CRM och uppföljning
Önskvärda Kvalifikationer
• Erfarenhet av B2B-försäljning med inriktning inom IT och/eller telekom
• Vana av lösnings- och relationsbaserad försäljning
• Självständig, målinriktad och strukturerad i ditt arbetssätt
• God samarbetsförmåga och trivs i team
• Flytande svenska och god engelska
• B-körkort
Vi erbjuder dig
• Fast lön + provision
• Heltidsanställning 8.00 - 17.00
• Hybrid tjänst efter provanställning
• Fina lokaler i Årstaberg
• Ett spännande och utmanande arbete med stora möjligheter till utveckling och påverkan.
• Att arbeta i ett framgångsrikt bolag med familjär stämning.
• Leasingbil för våra fast anställda.
• Pensionsavsättning
• Semester
• Friskvårdsbidrag
