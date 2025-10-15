Account Manager digitala lösningar
Vill du vara en nyckelperson inom digital försäljning och kundutveckling?
Vi söker en engagerad och målinriktad säljare med fokus på digitala lösningar. I denna roll kommer du att vara drivande i att bygga långsiktiga kundrelationer och leverera skräddarsydda lösningar som skapar mervärde och ökar kundens affärsresultat.
Om rollen
Du kommer att ha ett stort ansvar för att leda försäljningen av både traditionella och digitala medietjänster. Rollen innebär att arbeta nära både nya och befintliga kunder för att förstå deras behov och presentera lösningar som maximerar deras potential.
Dina ansvarsområden
Driva försäljningen framåt genom att erbjuda kreativa och effektiva digitala lösningar.
Ansvara för hela säljprocessen, inklusive digital annonsering, events och andra medietjänster.
Utveckla långsiktiga strategier tillsammans med kunder för att skapa hållbara affärsmöjligheter.
Hålla dig uppdaterad om digitala trender och innovationer för att leverera de bästa lösningarna.
Bidra till ökad lönsamhet och tillväxt inom digital försäljning.
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av digital medieförsäljning och en god förståelse för digitala lösningar.
Förmåga att omvandla kunders behov till innovativa och relevanta affärsförslag.
En stark förmåga att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Erfarenhet av att identifiera och driva nya affärsmöjligheter med framgång.
Vad vi erbjuder
En dynamisk och utvecklande roll med stort ansvar och inflytande.
Möjlighet att arbeta i ett växande företag med ett engagerat och passionerat team.
Ett attraktivt ersättningspaket och goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Relevant erfarenhet och gärna högskoleutbildning eller motsvarande inom digital försäljning.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
