Account Manager
Har du erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS? Trivs du i en kundnära roll och vill vara med på en spännande tillväxtresa inom digitalt lärande? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig - ansök redan idag!
Som Account Manager hos TicTac Learn ansvarar du för att bearbeta och utveckla relationer med våra medelstora till stora kunder på den nordiska marknaden. Du utgår från vårt huvudkontor i Malmö och blir en del av ett sammansvetsat team av experter inom digitalt lärande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för försäljningen av världsledande produktionsverktyg såsom Articulate, Vyond och Docebo, samt vår egen lärplattform Skillhabit
Hantera inkommande leads som vill veta mer om våra produkter och tjänster
Vara kontaktperson åt några av våra största kunder och arbeta proaktivt mot avtalsförnyelse
Proaktivt ta kontakt med våra befintliga kunder för säkra upp att vi stöttar dem på bästa sätt
För att trivas i rollen är du självgående, strukturerad och har ett affärsdriv med kunden i fokus. Om du dessutom tycker det är roligt att identifiera nya kunder och skapa affärsmöjligheter, kommer du att trivas extra bra hos oss.
Vi ser att du har:
Några års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS, alternativt inom HR-system eller liknande bransch.
Erfarenhet av att hålla i kundmöten och presentationer
Vana av att arbeta med CRM-system
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Har du ytterligare kunskaper i ett nordiskt språk är det ett stort plus.
Du har förmågan att arbeta strategiskt med kundrelationer - att analysera kundens verksamhet, identifiera utvecklingspotential och driva långsiktiga affärsplaner för att maximera värdet för både kunden och TicTac
Du erbjuds:
Ett marknadsledande tillväxtbolag
Ett starkt team av experter där samarbete är nyckeln
Hybrid arbetsmodell med tid både på vårt kontor i Malmö på Dockplatsen 1 och möjlighet till hemarbete
Om TicTac LearnTicTac Learn är en helhetsleverantör av e-lärande och digitalt lärande som hjälper företag att utnyttja teknikens kraft för effektiva och engagerande inlärningsupplevelser. Med ett brett utbud av produkter och tjänster, inklusive e-lärandekurser, författarverktyg och plattformar, hjälper vi våra kunder att uppnå sina inlärningsmål och nå sin fulla potential.
Intresserad och vill veta mer?I denna rekrytering samarbetar TicTac Learn med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av Celina Sundberg, celina.sundberg@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobway 5575".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
211 19 MALMÖ
TicTac Learn
Rekryteringskonsult
Celina Sundberg celina.sundberg@jobway.se +46703943832
