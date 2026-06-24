Account Manager - Studentmedia
Lifestyle Media Partner Sverige AB / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2026-06-24
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lifestyle Media Partner Sverige AB i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
, Flen
eller i hela Sverige
StudentDisplay och UniversitetsMedia är en del av Lifestyle Mediapartner: en snabbväxande nordisk mediekoncern och säljorganisation som sedan 2007 hjälpt företag att synas, stärka sina varumärken och nå rätt målgrupper på rätt plats.
Just nu befinner vi oss på en spännande tillväxtresa där nya samarbeten, affärsmöjligheter och satsningar driver oss framåt. Hos oss blir du en del av ett bolag där utveckling, tempo och ambition genomsyrar vardagen, och där du får möjlighet att växa tillsammans med företaget.
Vi är specialister på studentkommunikation och hjälper företag att nå en nischad målgrupp, studenter, genom två starka mediekanaler:
🖥 Digitala skärmar på universitet och högskolor runt om i Sverige
📘 Studieblock – en väletablerad och uppskattad kanal som används av studenter varje dag
Vi skapar synlighet och levererar kampanjer som inte bara syns, utan gör avtryck.
The Premier Media for Employer Branding Success
Är du den vi söker?
Här bygger du relationer, driver dina egna affärer och hjälper företag att synas mot morgondagens talanger genom våra digitala skärmar och populära Studieblock.
Du får ansvar tidigt, tydliga mål att jobba mot och möjligheten att påverka både din utveckling och din inkomst.
Din vardag hos oss:
🔍 Identifierar företag som vill nå studenter och stärka sitt employer brand
📞 Tar kontakt med beslutsfattare via telefon, mejl och digitala möten
💡 Presenterar annonslösningar som hjälper företag att bygga synlighet
🤝 Bygger långsiktiga relationer och utvecklar din egen kundportfölj
📈 Följer upp affärer, skickar offerter och driver processen framåt
🚀 Utvecklas genom coachning, säljutbildning och tydliga målPubliceringsdatum2026-06-24Profil
För att trivas i rollen ser vi att du är en relationsskapande och affärsdriven person med stort engagemang för försäljning.
Vi tror att du passar hos oss om du:
✔ Är social och gillar att skapa kontakt med människor
✔ Motiveras av mål, utveckling och att prestera
✔ Har ett starkt driv och gillar att utmana dig själv
✔ Är nyfiken, lösningsorienterad och vill lära dig försäljning på riktigt
✔ Trivs i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik
Extra plus men inget krav om du:
⭐ Har idrottsbakgrund eller tävlingsvana
⭐ Har arbetat med kundkontakt tidigare
⭐ Gillar att arbeta mot tydliga mål
Vad vi erbjuder
Vi tror på att prestation ska löna sig och att utveckling sker tillsammans.
Därför erbjuder vi:
💰 Garantimånadslön + provision utan tak
🎓 Strukturerad onboarding och kontinuerlig coachning
🚀 Karriärmöjligheter inom en snabbväxande nordisk koncern
🏆 Tävlingar, bonusar och incitament som gör vardagen ännu roligare
🤝 Ett team med hög energi, stark sammanhållning och tydlig prestationskultur
🌟 En entreprenörsdriven arbetsplats där ambition och utveckling uppmuntrasÖvrig information
Plats: Eskilstuna eller Norrköping
Arbetstid: Mån–tors 08:00–17:00, fre 07:30–15:40
Lön: Garantilön + provision utan tak
Anställning: Heltid, 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
👉 Redo att bygga din framtid inom B2B-försäljning?
Skicka in din ansökan redan idag, vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lifestyle Media Partner Sverige AB
(org.nr 559037-3527), https://www.lifestylemedia.se/
Vattengränden 2 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Lifestyle Mediapartner, Norrköping Jobbnummer
9976801