Account Manager - Retailmedia
Lifestyle Media Partner Sverige AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2026-07-15
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ButiksDisplay är en del av Lifestyle Mediapartner: en snabbväxande nordisk mediekoncern och säljorganisation med fokus på digital annonsering.
Hos ButiksDisplay får du arbeta med digital annonsering i några av Sveriges starkaste butiksmiljöer: ICA eller Hemköp. Här hjälper du företag att synas precis där kunder fattar köpbeslut.
Det innebär lokal annonsering med nationell räckvidd, hög synlighet och kampanjer som faktiskt märks.
Just nu befinner vi oss på en spännande tillväxtresa där nya samarbeten, satsningar och affärsmöjligheter driver oss framåt. Hos oss får du möjligheten att utvecklas i takt med företaget och bli en del av ett team med högt tempo, stark energi och stora ambitioner.
The Foundation for Every Company's Marketing Strategy.
Därför kommer du trivas hos oss
Hos oss får du möjligheten att bygga en långsiktig karriär inom försäljning och digital marknadsföring.
💰 Garantilön + provision utan tak, du påverkar själv din inkomst
🎓 Gedigen onboarding och kontinuerlig coachning
🚀 Karriärmöjligheter inom en växande nordisk koncern
🏆 Tävlingar, bonusar och incitament som gör vardagen ännu roligare
🤝 Stark teamkänsla och en kultur där vi pushar och utvecklar varandra
🌟 Great Place to Work-certifierad arbetsplats
Din roll som Acocunt Manager
Som Account Manager ansvarar du för hela affären, från första kontakt till långsiktigt samarbete.
Du arbetar med företag som vill stärka sin synlighet och nå kunder direkt i butiksmiljö genom våra digitala annonslösningar inom antingen ICA eller Hemköp.
Du kommer att:
🔍 Prospektera och identifiera nya affärsmöjligheter
📞 Skapa kunddialoger via telefon, mejl och digitala möten
💡 Presentera våra annonslösningar på ett värdeskapande och affärsdrivet sätt
✍️ Förhandla, skicka offerter och stänga affärer
🤝 Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
📈 Arbeta mot tydliga mål där prestation verkligen lönar sig
Du kommer att lyckas här om du...
✔ Är social och gillar att skapa kontakt med människor
✔ Har ett starkt driv och motiveras av mål och resultat
✔ Är uthållig och ser motgångar som en del av utvecklingen
✔ Vill utvecklas inom försäljning och bygga en långsiktig karriär
✔ Kommunicerar obehindrat på svenska
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande – men inget krav. Vi tror mer på ambition och vilja att utvecklas!
Extra plus om du:
⭐ Har arbetat med kundkontakt tidigare
⭐ Har idrottsbakgrund eller tävlingsvana
⭐ Trivs i en resultatinriktad miljö
Praktisk information
Plats: Eskilstuna eller Västerås
Arbetstid: Mån–Fre kl. 08:00–17:00
Anställning: Heltid, 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidare
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
👉 Redo att ta nästa steg inom B2B-försäljning och digital annonsering?
Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande!🔥 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lifestyle Media Partner Sverige AB
(org.nr 559037-3527), https://www.lifestylemedia.se/
Slottsgatan 27 (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS Arbetsplats
ButiksDisplay Västerås Jobbnummer
10003415