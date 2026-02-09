Account Manager - Malmö
RiseRank AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-02-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RiseRank AB i Malmö
Om RiseRank och koncernen
RiseRank är en del av Blackfish koncernen, en entreprenörsdriven koncern med fyra aktiva bolag inom försäljning, marknadsföring och rekrytering. RiseRank är koncernens nyaste och mest snabbväxande bolag, en digital byrå som hjälper företag att synas lokalt där deras kunder faktiskt söker.
Vi optimerar företagsprofiler på över 30 plattformar, bland annat Google, Apple och Bing, för att öka synlighet och driva fler kunder till våra uppdragsgivare. Efter stark etablering i Stockholm och Göteborg expanderar vi nu till Malmö, med internationell tillväxt som nästa steg.
Om rollen
Nu söker vi en Account Manager till vårt nya Malmöteam. Detta är en spännande möjlighet för dig som har erfarenhet av uppsökande försäljning och vill vara med och bygga upp något från grunden.
Du arbetar med hela säljprocessen, från prospektering till avslut och vidareutveckling av affärer. Rollen passar dig som trivs med frihet under ansvar och motiveras av att skapa resultat.
Dina ansvarsområden
Boka och genomföra kundmöten där du presenterar RiseRanks tjänster
Driva säljprocessen från första kontakt till signerat avtal
Bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla befintliga samarbeten
Arbeta mot individuell budget och mål
På sikt få tilldelade möten från mötesbokare för att effektivisera din säljprocess
Vem vi söker
Minst 2 års erfarenhet av uppsökande försäljning (krav)
Självgående och trygg i att driva hela säljprocessen
Målmedveten, driven och trivs i en prestationsbaserad miljö
Stark relationsskapare med fokus på långsiktighet och uppföljning
Talar och skriver svenska flytande
Meriterande:
Erfarenhet av B2B-försäljning
Erfarenhet av digital marknadsföring eller SEO-tjänsterPubliceringsdatum2026-02-09Körkortskrav
Vi erbjuder
Fast lön + tickande provision som växer varje månad och bonusar
Möjlighet till förmånsbil på sikt
Stora utvecklingsmöjligheter inom försäljning och ledarskap
Frihet under ansvar, du planerar själv hur du når dina mål
Möjlighet till affärsresor och framtida internationella uppdrag
En entreprenörsdriven kultur med korta beslutsvägar, energi och stark teamkänslaÖvrig information
Jobbtyp: Heltid
Start: Omgående
Ansök nu
Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär och vara med på RiseRanks expansion till Malmö? Skicka in din ansökan redan idag, vi rekryterar löpande!Kontaktperson för detta jobb
Emmy Zachrisson emmy@riserank.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7193416-1830979". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RiseRank AB
(org.nr 559177-2875), https://riserank.teamtailor.com
Dag Hammarskjölds torg 2 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
RiseRank Jobbnummer
9730913