Account Manager - Malmö

RiseRank AB / Säljarjobb / Malmö
2026-02-09


Om RiseRank och koncernen
RiseRank är en del av Blackfish koncernen, en entreprenörsdriven koncern med fyra aktiva bolag inom försäljning, marknadsföring och rekrytering. RiseRank är koncernens nyaste och mest snabbväxande bolag, en digital byrå som hjälper företag att synas lokalt där deras kunder faktiskt söker.
Vi optimerar företagsprofiler på över 30 plattformar, bland annat Google, Apple och Bing, för att öka synlighet och driva fler kunder till våra uppdragsgivare. Efter stark etablering i Stockholm och Göteborg expanderar vi nu till Malmö, med internationell tillväxt som nästa steg.

Om rollen
Nu söker vi en Account Manager till vårt nya Malmöteam. Detta är en spännande möjlighet för dig som har erfarenhet av uppsökande försäljning och vill vara med och bygga upp något från grunden.
Du arbetar med hela säljprocessen, från prospektering till avslut och vidareutveckling av affärer. Rollen passar dig som trivs med frihet under ansvar och motiveras av att skapa resultat.

Dina ansvarsområden

Boka och genomföra kundmöten där du presenterar RiseRanks tjänster

Driva säljprocessen från första kontakt till signerat avtal

Bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla befintliga samarbeten

Arbeta mot individuell budget och mål

På sikt få tilldelade möten från mötesbokare för att effektivisera din säljprocess

Vem vi söker

Minst 2 års erfarenhet av uppsökande försäljning (krav)

Självgående och trygg i att driva hela säljprocessen

Målmedveten, driven och trivs i en prestationsbaserad miljö

Stark relationsskapare med fokus på långsiktighet och uppföljning

Talar och skriver svenska flytande

Meriterande:

Erfarenhet av B2B-försäljning

Erfarenhet av digital marknadsföring eller SEO-tjänster

Publiceringsdatum
2026-02-09

Körkortskrav
Vi erbjuder

Fast lön + tickande provision som växer varje månad och bonusar

Möjlighet till förmånsbil på sikt

Stora utvecklingsmöjligheter inom försäljning och ledarskap

Frihet under ansvar, du planerar själv hur du når dina mål

Möjlighet till affärsresor och framtida internationella uppdrag

En entreprenörsdriven kultur med korta beslutsvägar, energi och stark teamkänsla

Övrig information
Jobbtyp: Heltid

Start: Omgående

Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär och vara med på RiseRanks expansion till Malmö? Skicka in din ansökan redan idag, vi rekryterar löpande!

Kontaktperson för detta jobb
Emmy Zachrisson emmy@riserank.se

Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7193416-1830979".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
RiseRank AB (org.nr 559177-2875), https://riserank.teamtailor.com
Dag Hammarskjölds torg 2 (visa karta)
211 18  MALMÖ

Arbetsplats
RiseRank

Jobbnummer
9730913

