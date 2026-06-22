50 % tjänst - personlig assistent med dygnspass
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping
2026-06-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du både får vara aktiv, flexibel och verkligen göra skillnad – och som passar dig som utgår från Norrköping? Då tycker jag att du ska läsa vidare.
Jag är 34 år och lever ett liv med både tempo och variation. Träning, rörelse, simning och resor är saker som ger mig energi – och jag söker nu en personlig assistent som vill vara med och få vardagen att fungera lika bra de lugna dagarna som de mer aktiva.
Din roll handlar inte bara om att "hjälpa till", utan om att vara ett stöd i allt som får min dag att rulla. Det kan vara allt från praktiska saker i hemmet till att vara med vid aktiviteter och träning. Du kommer också att hjälpa till vid förflyttningar, då jag använder rullstol.
Jag är tydlig med vad jag behöver, så det viktigaste är inte att kunna allt från början – utan att du är närvarande, engagerad och villig att lära dig hur just jag vill ha det.
Arbetet är upplagt i dygnspass med jour, vilket ger en bra variation och sammanhängande ledighet.
Det här är viktigt för att det ska funka:– Du har körkort– Du är rökfri– Du tål både pälsdjur och klor– Du har en positiv inställning och tar ansvar
Det ger dig ett extra plus:– Erfarenhet av liknande arbete– Att du är fysiskt stark (förflyttningar ingår dagligen)– Grundläggande datorvana
Så här är jag som person:Jag uppskattar när någon är avslappnad, lyhörd och samtidigt initiativtagande. Det ska kännas naturligt att jobba tillsammans – inte stelt eller krångligt. Jag tror på ett samarbete där man både kan ta ansvar och bjuda på sig själv lite.
Kort om tjänsten:– Tjänst på cirka 50 %– Schema över hela veckan– Dygnspass med sovande jour– Start enligt överenskommelse
Jag ser helst kvinnliga sökande.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
602 08 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9973800