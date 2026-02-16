314. Flygbassäkerhetskompaniet söker teknisk chef
Försvarsmakten / Militärjobb / Linköping Visa alla militärjobb i Linköping
2026-02-16
Vill du vara en viktig del och bygga upp Sveriges basförmåga vid krig och kris? Är du en person med stort tekniskt kunnande och som har lätt att skapa kontakter? Vi söker nu dig som vill arbeta som teknisk chef vid 314.flygbassäkerhetskompaniet.
314.flygbassäkerhetskompaniet
314.flygbassäkerhetskompaniet består av kompaniledning, två kontinuerligt- och en tidvis anställd flygbassäkerhetspluton, en sensorpluton och en hundtropp. Kompaniet har som huvuduppgift att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot flygstridskrafterna. Flygbassäkerhetskompaniet ingår i 31. Flygbasbataljon vars huvuduppgifter är driften av flygbas Malmen, drift av rörlig flygbas samt grundutbildning av värnpliktiga.
Alla befälsbefattningar på kompaniet är karriärsförberedande för vidare tjänstgöring i Försvarsmakten. Möjligheterna att utveckla sig inom funktionen genom internutbildningar och kurser är stor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teknisk chef företräder du, leder och samordnar den tekniska tjänsten vid kompaniet. Ansvarsområdet omfattar både långsiktig planering av förebyggande underhåll såväl som att hantera uppkomna behov av underhåll. Övriga uppgifter är att planera materielens nyttjande för högsta taktiska tillgänglighet samt förnödenhetsförsörjning, materielplanering och uppföljning av tekniska ordrar och underlag. Du ska även stödja och genomföra verksamhet för att vidmakthålla/utveckla den tekniska tjänsten och fordonstjänsten vid kompaniet.
• B-körkort
• Godkänd Specialistofficersexamen
• Uppfyller Försvarsmaktens fysiska krav (FM FysS)
Meriterande
• Väl förtrogen Vårdsystem FM
• Militära förarbevis
• Erfarenhet som teknisk chef
• Erfarenhet och kompetens inom PRIO och SAPDina personliga egenskaper
• Hög administrativ förmåga
• God förmåga att parallellt arbeta med flera olika arbetsuppgifter
• Ansvarstagande och initiativrik
• Driven och vill utvecklas som person
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrig
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Militär befattning (SO6)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placeringsort: Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Lt. Linn Nilsson, Tjf Kompanichef, 013-28 30 00 (växel), linn.nilsson@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Lt. Victoria Donderer, Personalofficer, 013-28 30 00 (vxl)Hkpflj-31fbasbat-s1@mil.se
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30. Ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
