2 Städare som åker buss (får busskort)
Städade Hem Sverige AB / Städarjobb / Nacka Visa alla städarjobb i Nacka
2026-01-20
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städade Hem Sverige AB i Nacka
, Stockholm
, Värmdö
eller i hela Sverige
Gillar du att städa och har ett öga för detaljer?
Då kan Städade Hem vara rätt arbetsplats för dig. Här blir du en del av ett team som strävar efter att göra städdagen till bästa dagen i veckan för våra kunder.
Nöjda kunder börjar med medarbetare som trivs. Därför erbjuder vi trygga villkor och kollektivavtal - för när du mår bra kan du leverera städning i världsklass.
Vad gör vi på Städade Hem?
Vi erbjuder regelbunden hemstädning till privata hushåll i Värmdö, Nacka och närliggande områden.
Bra att veta
Du får busskort av oss
Tänk på restiden - bor du mer än en timme från våra uppdrag / kontoret på Nacka blir det svårt att få vardagen att gå ihop i längden.
Deltid, vi strävar efter att ge timmar så nära vi kan för att nå 100% men det är svårt för de som åker buss
Så här jobbar vi
Du får ett fast schema med egna kunder.
Du utgår hemifrån och ser dina uppdrag direkt i mobilen.
Arbetstider: måndag-fredag, 08:00-17:00. Kan du inte jobba dessa tider ber vi dig att inte söka till den här tjänsten.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning.
Är serviceinriktad, har en positiv inställning och är hjälpsam mot kunder och kollegor.
Är noggrann, punktlig och självgående.
Har grundläggande kunskaper i svenska eller engelska.
Lön och förmåner
Tim- eller månadslön med individuell lönesättning
Kollektivavtal via Kommunal Hemservice
Tjänstepension 4,2 %
Friskvårdsbidrag
25 semesterdagar per år
Resa mellan kunder är en arbetsuppgift och ingår därför i lönen
Personalaktiviteter och event
Vill du bli en del av vårt team?
Då är du varmt välkommen att skicka din ansökan via mejl rekrytering@stadadehem.se
Tjänsten tillsätts omgående.
Välkommen!
Linn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: rekrytering@stadadehem.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Städade Hem Sverige AB
(org.nr 559046-1975)
Forumvägen 14 (visa karta
)
131 53 NACKA Jobbnummer
9693524