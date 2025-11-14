2 Amanuenser som studentlärare till T1
Lunds Universitet / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-11-14
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Juridiska institutionen söker amanuenser för arbete som studentlärare till termin 1, inför vårterminen 2026.
Kursen Introduktion till juridiken, allmän rättslära och konstitutionell rätt är uppdelad i tre delkurser. Delkursen Introduktion till juridiken behandlar grunderna i praktisk juridisk metod. Delkursen Allmän rättslära handlar om rättsordningens grundläggande beståndsdelar och uppbyggnad. Delkursen Konstitutionell rätt behandlar det svenska statsskicket och grunderna för samarbetet i Europeiska unionen.
Kravprofil
Enligt 5 kap. 10 § HF kan bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anställas som amanuens.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Läs mer på universitets webbplats https://www.jur.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.
Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:
- Att leda olika slags tillämpningsövningar
- Att leda diskussioner om studieteknik
- Att planera och genomföra studiebesök vid domstolsförhandlingar i Tingsrätt
- Att coacha studenterna inför obligatoriska grupparbeten
- Att vid behov utveckla och ta fram kursmaterial
I studentlärargruppen kan en medarbetare längre fram utses till att bli samordnande studentlärare. Då tillkommer arbetsuppgiften att leda arbetet i studentlärarkollektivet och kommunikationen med lärarna, och anställningens omfattning ökar.
Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- och avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.
Krav för anställningen är att du:
- Ska vara student på juristprogrammet i Lund
- Har stort intresse för allmän rättslära och konstitutionell rätt
- Pedagogisk förmåga
- Kunna förmedla grunderna i praktisk juridisk metod
Meriterande för anställningen:
- Vi söker i första hand dig som går eller tidigare har gått termin 5
- Tidigare erfarenheter av undervisning
Villkor
Anställningen är tidsbegränsad och påbörjas 2026-01-14 eller enligt överenskommelse och avslutas 2026-06-05. Anställningen avser en omfattning på 12 % av heltid.
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i https://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/17/170284.PDF.
Anställningen omfattas av arbetstidsavtalet för lärare (https://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/arbetstidsavtal-120229-saco-larare.pdf).
Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Du behöver även bifoga utdrag från Ladok som intygar din behörighet.
Välkommen med din ansökan!
Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.
Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/3321". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Vilhelm Persson vilhelm.persson@jur.lu.se +46462221009 Jobbnummer
9605805