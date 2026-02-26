Enhetschef till Värmdö hemtjänst - var med och forma framtidens äldreomsorg
2026-02-26
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vi söker nu en engagerad och utvecklingsorienterad enhetschef som vill leda uppbyggnaden av en helt ny hemtjänstorganisation i Gustavsberg.
Här får du en unik möjlighet att forma arbetssätt, kultur och struktur från grunden - tillsammans med kollegor som brinner för kvalitet, trygghet och valfrihet för våra äldre.
Om verksamheten
Enheten Värmdö hemtjänst ingår i avdelningen äldreomsorg i egen regi som utför stöd och service till personer med behov av omsorg via hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet samt öppen verksamhet för äldre. Enheten Värmdö hemtjänst erbjuder äldre och personer med funktionsnedsättning hemtjänst och service dygnet runt samt ansvarar för trygghetslarm och nattpatrullen. I dagsläget har verksamheten cirka 150 hemtjänsttagare och 60 medarbetare. När den nya hemtjänstorganisationen är igång kommer verksamheten bestå av cirka 120 medarbetare och 500 hemtjänsttagare med ett team av enhetschefer, samordnare och planerare. Under 2024 Silviacertifierades vi och vi arbetar ständigt med att utvecklas för att möta framtidens behov.
Om uppdraget
Den 1 oktober 2026 kommer Värmdö kommun införa valfrihet inom hemtjänsten. Detta innebär att Värmdö hemtjänst (i egen regi) står inför en expansiv fas med cirka 350 nya hemtjänsttagare som verkar i hela Värmdölandet. För att möta behoven bygger vi nu upp en ny organisation med utgångspunkt att arbeta utifrån ramtid som arbetsmetod, ökad valfrihet för hemtjänsttagarna och ett starkt lokalt fokus.
Som enhetschef för detta uppdrag har du det övergripande ansvaret för att, i tätt samarbete med kontorsledningen, etablera och skapa förutsättningar för verksamheten att möta kommande behov och leda verksamheten i Gustavsberg. Du blir en nyckelperson i att skapa en modern, hållbar och personcentrerad hemtjänst.
Du ansvarar för verksamhetens vård- och omsorgskvalitet, personal, arbetsmiljö och budget. Du leder både det strategiska och operativa arbetet och har en nära samverkan med medarbetare, hemtjänsttagare, anhöriga och samarbetspartners. I uppdraget ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
- Leda och utveckla en ny hemtjänstenhet med fokus på kvalitet, kontinuitet och valfrihet
- Rekrytera, introducera och bygga ett starkt team av medarbetare
- Säkerställa att ramtid och arbetssätt implementeras på ett effektivt och hållbart sätt
- Budgetuppföljning och resursplanering
- Skapa goda relationer med brukare, anhöriga och samarbetspartners
- Driva förbättringsarbete och bidra till utvecklingen av äldreomsorgen i hela kommunen
- Säkerställa att lagstiftning, riktlinjer och kvalitetskrav följs
Hos oss blir du en del av en engagerad ledningsgrupp där vi arbetar tillsammans för att skapa framtidens äldreomsorg där Värmdö ska bli den bästa kommunen att åldras i.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, gärna inom vård, socialt arbete eller ledarskap samt har erfarenhet av att leda personal inom vård och omsorg, gärna hemtjänst. Du trivs i förändringsarbete och har förmåga att skapa struktur i nya sammanhang. Du är trygg i ditt ledarskap och har lätt för att engagera och motivera andra. Du har även god ekonomisk förståelse och vana att arbeta med budget. Du har ett genuint intresse för äldreomsorg och personcentrerat arbetssätt och kommunicerar tydligt och pedagogiskt på svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från politiskt styrd organisation, arbete med förebyggande insatser inom äldreomsorg och kunskap inom arbetsmiljöutveckling.
Som person är du en trygg, coachande och inkluderande ledare som skapar engagemang och goda förutsättningar för både medarbetare och verksamhet att utvecklas. Du är analytisk, strukturerad och van att fatta beslut med helhetsperspektiv.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen så vill du vara med och skapa framtidens hemtjänst i Värmdö ansök redan idag och bli en del av vår resa.
Värmdö kommuns erbjudande
Hos oss får du vara med och bygga upp och forma en framtidsinriktad verksamhet. Vår arbetsplats satsar på hälsa och hållbarhet och vi erbjuder dig kontinuerlig kompetensutveckling och ledarskapsutbildning.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
