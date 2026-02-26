Sommarjobb undersköterska, Basal hemsjukvård - Hässelby
2026-02-26
Om jobbet
Vi söker undersköterska som vill arbeta under sommarperioden 2026 till vårt kontor i Hässelby.
Uppdraget
Arbetet är förlagt dagtid, måndag-fredag. Arbetet består av såväl planerade som oplanerade insatser. Exempel på insatser som förekommer är insulingivning, såromläggning, provtagning och sondmatning.Publiceringsdatum2026-02-26Bakgrund
Du är utbildad undersköterska och har minst två års erfarenhet från sjukhus eller primärvård. Du har god datorvana och vi ser att du har erfarenhet från journalsystemet Take Care och systemet Epsilon (tidigare kallat mobilklinik). Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska. Har du B-körkort är det meriterande dock inget krav.
Dina färdigheter och personlighet
Det är viktigt att du har förmåga och uppskattar att arbeta självständig och effektivt. Du ska ha ett lösningsorienterat tänk och lätt för att samarbeta. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du ska kunna identifiera dig med Vårdliljans värderingar som är engagemang, logistik, integritet, teamwork, empati och nytänkande.
Vårdliljan
Vårdliljan bildades 2003 och har sedan dess vuxit successivt. Våra verksamhetsområden är basal hemsjukvård samt sjuksköterskeinsatser under jourtid inom äldreomsorg och LSS. Vi är kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO:9001 och ISO:14001.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittar rätt kandidat. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: maria@vardliljan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårdliljan AB
(org.nr 556715-0619), https://www.vardliljan.se/ Arbetsplats
Vårdliljan AB Jobbnummer
9766495