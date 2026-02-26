Hemtjänstpersonal till Vardaga Hemtjänst Södermalm, Team Maria-Gamla stan
2026-02-26
Nu söker vi på Vardaga Hemtjänst Södermalm, Team Maria-Gamla stan undersköterskor och vårdbiträden för både timanställning och månadsanställning. Vi erbjuder ett stimulerande arbete och flera förmåner.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Hos oss får du
Möjlighet att stötta människor i sin vardag samtidigt som du växer och utvecklas som person.
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra kunder
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension och tillhörande försäkringar.
Om rollen
Din uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver. Arbetet består av att hjälpa äldre personer i deras egna hem med personlig omvårdnad, serviceinsatser såsom inköp och städ och svara på trygghetslarm. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra social dokumentation. Tack vare dig kan våra kunder fortsätta att bo kvar hemma och behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Samtidigt utvecklar du värdefull kunskap om omvårdnad, service och åldrande.
Om Vardaga Hemtjänst Södermalm, Team Maria-Gamla stan
Vår enhet är uppdelad på två kontor på Södermalm, ett kontor är beläget på Mariatorget och det andra kontoret i Gamla stan. Det är ca 35 medarbetare som arbetar ute på fältet dagtid fördelat på våra båda kontor. Det finns gruppchefer på båda kontoret.
Vi har en tydlig organisation när det gäller olika roller, rutiner och vad som förväntas av våra medarbetare ute hos kund.
Vi har närvarande chefer - så att våra medarbetare får den stöttning de behöver.
Vi har en unik arbetstidsmodell där våra medarbetare i stor utsträckning kan erbjudas att jobba heltid, måndag till fredag, vilket är ovanligt inom vård och omsorg.
Vi har ett demensteam med fördjupad kunskap inom området demens och som coachar sina kollegor i arbetet med våra kunder som har en demenssjukdom. Kanske vill du bli en del av teamet?
Din erfarenhet och kunskap
Vi tror att du som söker dig till oss:
• lockas av ett arbete som är varierat och som förstår vikten av ett gott bemötande i alla situationer.
• är en kreativ person som vågar tänka själv och ta eget ansvar.
• är nyfiken på andra människor och har ett socialt förhållningssätt.
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska och har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana, erfarenhet av dokumentation och lokalkännedom är också meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: Löpande
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Har du frågor? Kontakta gärna: fanny.freiendahl@vardaga.se
, observera att det inte går att ansöka via E-post.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Välkommen att ansöka via knappen "Sök jobbet här" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Mer information om hur vi kommer behandla dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad hittar du här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardaga erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se
