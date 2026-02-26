Truckförare - Blomsterlandet, Skellefteå
2026-02-26
Truckförare med känsla för service & struktur!
Har du truckkort, körkort och erfarenhet från rollen som truckförare samt trivs med ett arbete där ordning, ansvar och samarbete står i fokus? Vill du vara en del av ett engagerat team där du får arbeta med både logistik och butik? Då kan du vara den vi söker till Blomsterlandet i Skellefteå.
Vi söker en erfaren truckförare som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta strukturerat. Du har ett öga för ordning och ser till att varor hanteras på ett effektivt sätt. Rollen innefattar även varierande arbetsuppgifter i butiken, så vi söker dig som är flexibel, lösningsorienterad och har en positiv inställning. Att samarbeta med kollegor och ibland även möta kunder är en naturlig del av arbetet, vilket gör att vi värdesätter en serviceinriktad inställning.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Som truckförare hos oss kommer du att ha en viktig roll i att hålla varuflödet smidigt och effektivt. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Truckkörning - lossning, lastning och förflyttning av varor
• Mottagning, uppackning och organisering av leveranser
• Se till att lagret och butikens varuhantering fungerar smidigt och strukturerat
• Andra butiksrelaterade uppgifter vid behov
Vem är du?
För att trivas i den här rollen tror vi att du är en strukturerad och ansvarsfull person som gillar att ta egna initiativ. Du är flexibel och van att arbeta i ett tempo där uppgifterna kan variera. Då du kommer att arbeta nära både kollegor och butikens kunder ser vi att du har god kommunikation och samarbetsförmåga. Då detta är en kortare anställning så är det viktigt att man har erfarenhet av truckkörning och kan snabbt komma in i rollen.
Krav för tjänsten: - Truckkort A2 och B1 Se till att lagret och butikens varuhantering fungerar smidigt och strukturerat
• B-körkort
• Erfarenhet av truckkörning, lager eller logistik är meriterande men inget krav
Arbetstider & övrig information
Tjänsten innebär varierande arbetstider, inklusive tidiga morgnar. Då tunga lyft förekommer i arbetet är det viktigt att du trivs med ett fysiskt aktivt jobb.
Ort: Skellefteå Tillträde: 5 maj fram till midsommar Anställningsgrad: Arbetstiden är 20 h i veckan förlagd till vardagar kl 7-11
