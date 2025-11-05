1st line supporttekniker till kund i Malmö!
Poolia AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2025-11-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Malmö
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Vår kund växer och behöver nu förstärka med en duktig supportekniker! Som 1st line supporttekniker hos vår kund i Malmö arbetar du tätt tillsammans med 2nd line och andra funktioner i organisationen. Kunden är alltid i fokus och du ger dem alltid bästa möjliga service. Start är enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Observera att tjänsten utgår från Malmö, med viss möjlighet att jobba hemifrån ibland.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som 1st line supporttekniker kommer du att hantera ärenden från kunder både via samtal och e-post. Ni har generellt sett ett växlande tempo då er vardag styrs av kundunika händelser och allt du gör ska hålla hög kvalitet och servicenivå. Vi tror på att våra medarbetare gör ett bra arbete när de trivs, så det är viktigt för oss att hitta just dig som trivs i vår tempofyllda vardag. Det är viktigt att du är pålitlig, initiativrik och värdesätter goda kundrelationer. Då det är en första linjesupport med ett stort antal kunder med olika avtal och SLA nivåer och det viktigt att du är duktig på att felsöka hungrigt när det krävs. Det är även viktigt att följa satta eskalationsrutiner när de finns. Den administrativa delen är stor och dokumentation av ärenden är ett naturligt inslag i det dagliga arbetet. Det genuina intresset för IT underlättar ditt arbete varje dag. Arbetet kommer vara intensivt och utmanande, men du omges av härliga kollegor som har nära till skratt!
Arbetstiderna är främst dagtid mellan 8-17 måndag till fredag. Du kommer även att jobba kvällpass en vecka (inklusive helgen) ca varannan månad vilket går på rotation i teamet och är baserat på hur många ni är.
Vem är du?
Vi vill helst att du har en eftergymnasial utbildning inom IT, gärna yrkeshögskola. Du kan även söka tjänsten om du har fått motsvarande IT kunskaper på egen hand eller om ditt driv att lära dig nya saker och din arbetsmoral är hög då det är två jätteviktiga saker för oss. Kanske har du läst IT på gymnasiet och sedan arbetat med liknande arbetsuppgifter, det värderas också högt. Ett krav är dock att du är talar och skriver både engelska och svenska flytande. Det är meriterande om du har arbetat och/eller har kännedom om Active Directory, Windows operativsystem, Linux, Basic Nätverk (TCP/IP, DNS, DHCP), Ärendehanteringssystem, felsökning, mobila enheter, skrivarhantering och Office365.
För att trivas och tycka det är kul måste du ha ett inre driv att alltid vilja ge förstklassig service till dina kunder! Du och ditt team är ett lag och tillsammans ska ni se till att hjälpa era fina kunder med tempo och hög klass. Du är personen som alltid ställer upp för ditt lag och dina kunder. För att lyckas i rollen som 1st line supporttekniker måste du vara strukturerad, fokuserad och ha koll på läget
Om verksamheten
Du kommer att vara anställd av Poolia som konsult. Som konsult erbjuds du möjlighet att ta certifikat och premieras om du lyckas. Det finns även möjlighet att delta på aktiviteter hos både kund och Poolia. Vid din sida från Poolia har du din konsultchef, som gärna agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på ditt uppdrag. Du kommer också ha en teamleader och en teamchef vid din sida som stöttar dig i det dagliga. Det får inte heller glömmas att du är en del av ett team där ni hjälps åt för att gemensamt nå framgång! Vi vill att du ska må bra och trivas under tiden du är anställd på Poolia och kunden som du ska arbeta hos. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Friskvårdsbidrag är en given förmån! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74788". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Tilda Meldgaard tilda.meldgaard@poolia.se 076-771 25 10 Jobbnummer
9590666