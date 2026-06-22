1:e socialsekreterare Barn och unga - vikariat
Alingsås kommun, Enhet barn- och unga / Socialsekreterarjobb / Alingsås Visa alla socialsekreterarjobb i Alingsås
2026-06-22
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Socialförvaltningens arbete omfattar myndighetsutövning och utförande för målgrupperna barn och unga, personer med beroendeproblematik, personer med psykisk ohälsa, personer i behov av försörjningsstöd samt stöd på grund av våld i nära relation. Förvaltningen är indelad i avdelning vuxna, avdelning unga, avdelning stöd och arbete samt avdelning administration. Vi har ett processorienterat arbetssätt där samverkan, utveckling och ständiga förbättringar leder oss framåt.
Avdelning Unga innefattar fem enheter som består av två utredningsenheter, familjestöd, familjerätt och familjehem. Enheterna Barn och Unga består idag av fyra utredningsgrupper samt ett gemensamt mottag, metodstöd och senior socialsekreterare. Vår målgrupp omfattar barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och deras föräldrar. På enheten arbetar vi aktivt med arbetsmiljö, trivsel, allas delaktighet och kompetensutveckling.
En av våra 1:e socialsekreterare går på föräldraledighet varför vi nu söker en vikarierande 1:e socialsekreterare som vill ingå i vårt team.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
• Möjlighet till planerad och schemalagd återhämtning på arbetstid
• Möjlighet att delvis arbeta på distans
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vi arbetar med kvalificerat mottags-, utrednings- och uppföljningsarbete enligt gällande lagstiftning. Vi har ett genomgripande lösningsfokuserat förhållningssätt där BBiC och Signs of Safety genomsyrar vårt arbete utifrån målbilden att alla våra barn och familjer bemöts med respekt, är delaktiga och har inflytande samt att deras och nätverkets resurser tas tillvara, alltid med barnets trygghet, säkerhet och bästa som utgångspunkt.
Ditt team möter barn, unga och familjer på socialkontoret och i olika miljöer där barnen har sin vardag. I nätverksmöten ses de tillsammans med de viktiga personer som finns kring familjen privat och professionellt. Vi har en nära samverkan både med kollegor inom kommunen och med samverkanspartners inom olika verksamhetsområden ute i samhället, där du som arbetsledare också är drivande.
Som 1:e socialsekreterare metodhandleder du ditt team enskilt och i grupp, i enlighet med Signs of Safety, BBiC samt aktuella riktlinjer för handläggning och dokumentation. Du arbetar för att göra medarbetarna delaktiga, ges relevant ansvar respektive stöd för medarbetarens professionella utveckling. Tillsammans med övrig arbetsledning har du vid behov beredskap efter arbetstid, enligt schema som görs i dialog med övrig arbetsledning. Du företräder socialtjänsten i arbetsutskott samt i Förvaltnings- och Kammarrätt. Du fördelar och följer upp arbetet i ditt team, bla genom arbetstyngdsmätning och individuell metodhandledning.
Inom enheten har vi nära, tillgängliga och stödjande chefer och kollegial arbetsledning. Chefer, 1:e socialsekreterare och metodstöd har ett tätt samarbete och likaså har arbetsledargruppen inom avdelning unga ett nära samarbete utifrån både samverkan och utveckling. Som 1:e socialsekreterare har du extern processhandledning tillsammans med arbetsledargruppen. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling genom fortbildningsprogrammet Yrkesresan via GR. Vår metodstödjare och våra 1:e socialsekreterare säkerställer tillsammans vår metodutveckling samt omvärldsbevakning. Inom avdelningen har vi även kontinuerlig internutbildning i Signs of Safety. Som nyanställd får du ett tryggt omhändertagande och introduktion genom metodstödjare, 1:e kollegor och chefer enligt ett väl utarbetat introduktionsprogram, anpassat efter dina behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• socionomexamen
• minst sex års erfarenhet av arbete med barn och unga, myndighetsutövning
• B-körkort
• god förmåga att behärska det svenska språket väl i tal och skrift
Meriterande:
• har tidigare erfarenhet av uppdrag som arbetsledare eller haft annat jämförbart uppdrag
• har arbetat utifrån Signs of Safetys förhållningssätt och metod
Vi förutsätter att du vill ingå i en dynamisk gruppgemenskap där vi arbetar kreativt tillsammans. Samtidigt ser vi att du kan arbeta på ett strukturerat sätt och har lätt för att samarbeta med kollegor och andra parter.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-01 .
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
441 81 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Enhet barn- och unga Kontakt
Enhetschef
Camilla Björkman camilla.bjorkman@alingsas.se 0322-61 67 25 Jobbnummer
9972916