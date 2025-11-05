1:e Kock till Svartklubben
2025-11-05
Vi har fått i uppdrag av Svartklubben att hitta en ny 1:e Kock Hos Svartklubben handlar allt om att väcka sinnena. I matsalen är det kolsvart, men i köket lyser kreativiteten. Det serveras högklassig mat i en miljö där smak, doft och ljud står i centrum
Vill du laga mat som får gästerna att känna mer, smaka mer och minnas längre? Svartklubben söker nu en engagerad och självgående 1:e Kock till en av Sveriges mest unika restaurangupplevelser - där alla gäster äter i totalt mörker.
Din roll:
Som 1:e kock har du helhetsansvar för köket:
Menyskapande
Råvarubeställningar och planering
Förberedelser och service
Schemaläggning och HACCP
Säkerställa att köket flyter smidigt även vid andras pass
Vem är du?
Du har erfarenhet av restaurangkök och älskar att skapa smakupplevelser
Har mycket god kunskap om specialkost
Är självständig, lösningsorienterad och trivs i ett dynamiskt sammanhang
Är öppen för snabba puckar och ogillar fyrkantighet
Talar flytande svenska
Vad får du?
En heltidstjänst (Vikariat i 2 år med möjlighet till en tillsvidareanställning efter det)
Jobba tillsammans med fantastiska kollegor
Frihet under ansvar - och möjligheten att sätta din prägel på ett av Stockholms mest minnesvärda koncept.
Friskvårdsbidrag
Du styr själv över förläggningen av din arbetstid!
"Efter avslutad rekryteringsprocess anställs du direkt av Svartklubben och tjänsten tillträdes enligt överenskommelse"
Känner du att detta rollen just för dig? Då ser vi fram emot att få läsa din ansökan! Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittar rätt person. Vid eventuella frågor om tjänsten vänligen maila till johan@rahospitality.se
All kommunikation och ansökningar går via RA Hospitality. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Johan Storsletten johan@rahospitality.se Jobbnummer
9589942