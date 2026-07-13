1:a linjens chef, Specialiserad palliativ vård
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjukvårdschefsjobb / Falun Visa alla sjukvårdschefsjobb i Falun
2026-07-13
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Den specialiserade palliativa vården i Dalarna är en länsövergripande verksamhet med målet att erbjuda god, jämlik och personcentrerad palliativ vård till länets invånare. Verksamheten består av sju multiprofessionella palliativa hemsjukvårdsteam som arbetar dygnet runt, årets alla dagar, med läkarberedskap nattetid. Här ingår även en vårdavdelning med åtta slutenvårdsplatser.
Ett nära samarbete sker med primärvård, slutenvårdskliniker, kommunal hälso- och sjukvård samt patienternas närstående och övriga nätverk för att säkerställa en sammanhållen vård av hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som 1:a linjens chef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar för det palliativa teamet i Leksand-Rättvik. Du har även personalansvar för klinikens läkargrupp, som består av 12 läkare placerade på olika orter runt om i Dalarna.
Ditt uppdrag är att leda, utveckla och samordna verksamheten tillsammans med medarbetare och chefskollegor. Du skapar förutsättningar för ett gott arbetsklimat, hög kvalitet i vården och fortsatt verksamhetsutveckling. Som en viktig del av klinikens ledningsgrupp bidrar du aktivt till det strategiska arbetet och utvecklingen av den specialiserade palliativa vården i länet.
Därför ska du arbeta hos oss
Hos oss erbjuds du ett självständigt, utvecklande och meningsfullt uppdrag med stora möjligheter att påverka verksamhetens framtida utveckling. Du får kombinera operativt ledarskap nära verksamheten med ett övergripande ansvar för klinikens läkargrupp. Tillsammans arbetar vi för att ge Dalarnas befolkning en trygg, jämlik och högkvalitativ specialiserad palliativ vårdKvalifikationerKvalifikationer
Högskoleutbildning inom ett område som arbetsgivaren bedömer som relevant
Tidigare erfarenhet av chefsuppdrag med personalansvar
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
God kännedom om relevant lagstiftning inom offentlig verksamhet och hälso- och sjukvård
Meriterande
Ledarskapsutbildning
Relevant legitimation inom hälso- och sjukvård
Erfarenhet av att leda legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Erfarenhet av samverkan med olika aktörer
Erfarenhet av budget- och ekonomiansvar
Erfarenhet av, eller intresse för, palliativ vårdDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och får människor att växa. Du bygger förtroende genom att vara närvarande, lyhörd och tydlig i din kommunikation. Med ett öppet och respektfullt förhållningssätt skapar du goda relationer och främjar delaktighet, samtidigt som du har mod att fatta beslut när situationen kräver det.
Du är prestigelös, omtänksam och har lätt för att samarbeta med människor i olika roller och sammanhang. Du ser styrkan i medarbetarnas kompetenser och tar tillvara deras erfarenheter och engagemang för att utveckla verksamheten.
Med ett strukturerat arbetssätt, strategisk förmåga och förståelse för verksamhetens vardag kan du prioritera, skapa riktning och driva utveckling framåt. Du tar ansvar för helheten och leder med både hjärta och handlingskraft.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Ta chansen att bidra i ett uppdrag som gör skillnad - välkommen med din ansökan!
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:671". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Linda Hjalmarsson linda.hjalmarsson@regiondalarna.se 0250-493738 Jobbnummer
10001021