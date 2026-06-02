1-2 utbildningsledare till Campus Nynäshamn
Nynäshamns kommun / Pedagogjobb / Nynäshamn Visa alla pedagogjobb i Nynäshamn
2026-06-02
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nynäshamns kommun i Nynäshamn
, Stockholm
eller i hela Sverige
Campus Nynäshamn befinner sig i en spännande tillväxtfas. Under de senaste åren har vi fått flera nya utbildningar beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan och fortsätter att utveckla vårt utbildningsutbud i nära samverkan med arbetslivet. Nu söker vi 1–2 utbildningsledare som vill vara med och utveckla framtidens yrkesutbildningar tillsammans med oss.
Campus Nynäshamn är ett av Stockholmsregionens största lärcentrum och erbjuder utbildning inom fyra skolformer: vuxenutbildning, nationell yrkesutbildning, yrkeshögskola och högre utbildning. Tillsammans skapar vi flexibla utbildningsvägar och möter arbetslivets kompetensbehov genom hela livet. Hos oss får du möjlighet att vara med och forma både utbildningar och framtida yrkesroller.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Rollen kombinerar pedagogiskt ledarskap, verksamhetsutveckling och samverkan med arbetslivet, vilket gör den både varierad och utvecklande.
Som utbildningsledare är du navet i utbildningen och ansvarar för att skapa goda förutsättningar för studerande, utbildare och arbetslivets representanter. Du driver utbildningen framåt genom att samordna, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten samt bygga långsiktiga relationer med företag, ledningsgrupper och andra samarbetspartners. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att utveckla Campus Nynäshamns yrkeshögskola och säkerställa att utbildningarna möter arbetsmarknadens behov.
Du blir en del av ett engagerat YH-team som tillsammans ansvarar för att utveckla och kvalitetssäkra yrkeshögskoleverksamheten vid Campus Nynäshamn. Arbetet präglas av nära samarbete, kunskapsutbyte och ett gemensamt fokus på de studerandes framgång och utbildningarnas kvalitet.
En stor del av arbetet sker digitalt, vilket ställer krav på att du känner dig trygg med digitala verktyg och att leda och samordna utbildningar på distans. Du kommer att ansvara för en eller flera utbildningar, däribland nyetablerade YH-utbildningar som du får möjlighet att vara med och utveckla från start.
För att lyckas i rollen ser vi att du har god förståelse för utbildningsledaruppdraget inom yrkeshögskolan och gärna några års erfarenhet av att leda och samordna YH-utbildningar eller motsvarande
I rollen ingår budgetansvar, upphandling av utbildare samt uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete. Som utbildningsledare arbetar du digitalt i olika system, såsom MYH:s uppföljningssystem, lärplattformen It's learning och Office 365.
Om arbetsplatsen
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att stärka Nynäshamns kommun som en attraktiv plats för företagare. Vi tillgodoser behovet av kompetens genom att erbjuda unga och vuxna utbildningar på Nynäshamns gymnasium och Campus Nynäshamn. Vi arbetar också för att öka möjligheterna för personer som står långt från arbetsmarknaden att etablera sig, eller återkomma till, arbetslivet.
Campus Nynäshamn är kommunens lärcentrum med ett samlat erbjudande av utbildning för vuxna. Vårt fokus är att vara motor, mäklare och mötesplats för företag och studerande. Vi tror på synergier mellan alla verksamheter, medarbetare och näringslivet. Vi är runt 55 medarbetare på hela Campus och 7 medarbetare i team YH (yrkeshögskola).
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande
minst 3-5 års vana från projektledande arbetsuppgifter med näringslivet som målgrupp
erfarenhet av budgetarbete eller ekonomiarbete
erfarenhet av arbete inom yrkeshögskolan eller annan yrkesutbildningsverksamhet
kunskap om lag och förordning om yrkeshögskolan
goda kunskaper att arbeta digitalt och med digitala program som t.ex. Teams, Zoom, It's Learning och Office-paketet
goda kunskaper i det svenska och engelska språket både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
utbildning i pedagogik eller erfarenhet att arbeta med utbildning
diplomerad Utbildningsledare för yrkeshögskolan
erfarenhet av att starta upp, utveckla eller vidareutveckla utbildningar, projekt eller verksamheter
relevant arbetslivserfarenhet och nätverk inom näringslivet, samhällsbyggnads- industri- eller liknande bransch
relevant erfarenhet kring styrkebaserat ledarskap
har arbetat inom kommunal verksamhet
Personliga egenskaper vi letar efter
Du trivs i en verksamhet under utveckling och ser möjligheter i att bygga nya arbetssätt, strukturer och samarbeten.
Du har lätt för att skapa och underhålla relationer med arbetsgivare, ledningsgrupper, utbildare och andra samarbetspartners.
Du är självgående, strukturerad och har förmåga att prioritera och driva ditt arbete framåt även när förutsättningarna förändras.
Du arbetar målinriktat, har god kvalitetsmedvetenhet och drivs av att skapa resultat tillsammans med andra.
Nätverk, kontakter och intresse för näringslivet är viktigt i denna tjänst. I ditt bemötande är du serviceinriktad och uppmärksam och är en tydlig ledare med ett formativt förhållningsätt och god kommunikativ förmåga.
Du har förståelse för att du har ansvar för dina studerande och på bästa sätt kan leda dem genom sin utbildning.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team – vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter
Vi erbjuder tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag
Du har möjlighet till pensionsväxling
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning
Det finns möjlighet till distansarbete
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Nynäshamns kommun har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde:enligt överenskommelse
Anställningsform:tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad:100% eller enligt ök
Antal lediga befattningar:1-2 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns Kommun
(org.nr 212000-0233), https://nynashamn.se/
149 81 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Nynäshamns Kommun Kontakt
Campuschef, Campus Nynäshamn
Anneli Sahlin anneli.sahlin@nynashamn.se +46852068059 Jobbnummer
9941288