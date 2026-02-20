1. Teknikansvarig inom tele- och datakommunikation
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nvila Group AB i Stockholm
Vill du arbeta med komplexa och samhällskritiska nätverksmiljöer där teknisk kvalitet, oberoende och långsiktighet står i fokus?
Vi söker en senior Teknikansvarig som vill ta ett övergripande tekniskt ansvar i avancerade nätverksmiljöer.
Om rollen
Du arbetar med:
Tekniska utredningar
Framtagning av beslutsunderlag
Teknisk kravställning i större teknikprojekt
Second opinion-granskningar
Stöd i upphandling och teknisk utvärdering
Du förväntas kunna ta ansvar snabbt och bidra på en senior nivå.
Obligatoriska krav (ska tydligt framgå i CV)
Minst 10 års erfarenhet som utredare, kravställare, nätverksarkitekt eller motsvarande inom tele-/datakommunikation
Bred kunskap inom WiFi, switching, routing
Erfarenhet av DDI/IPAM
Erfarenhet av brandväggar, webbfilter, IDS/IPS, Anti-Bot
Erfarenhet av större nät med MPLS-baserat core-nät
Projektbeställarkompetens
Dokumenterad erfarenhet av ledande roller
Erfarenhet av flera av följande fabrikat:
Cisco, HPE, Fortinet, Juniper
Infoblox, BlueCat, EfficientIP
CheckPoint, Palo Alto
Elastic, Splunk, IBM QRadar, Microsoft Sentinel
Netscout Arbor, Radware, F5

Dina personliga egenskaper
Självgående, kommunikativ, ansvarstagande, teknikintresserad, handlingskraftig och relationsbyggande.
Professionell svenska i tal och skrift är ett krav.
Vad erbjuder vi?
Heltid i Stockholm
Tillsvidareanställning
6 veckors semester
Generösa förmåner
Stabil och långsiktig arbetsgivare
Välkommen med din ansökan
Är du rätt kandidat?
Skicka din ansökan till jobb@nvila.se
och ange "Teknikansvarig" i ämnesraden.
I din ansökan ska det tydligt framgå hur du uppfyller samtliga obligatoriska krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: jobb@nvila.se Omfattning
