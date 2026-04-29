Ztna Platform Technician
Om uppdraget
Vi söker för kunds räkning en engagerad och erfaren ZTNA Platform Technician som vill vara med och utveckla samt drifta en modern Zero Trust Network Access (ZTNA)-miljö.
I rollen kommer du att arbeta med att säkerställa säkra åtkomstlösningar, migrera från traditionella VPN-lösningar och driva införandet av Zero Trust-principer i organisationen.
Dina ansvarsområden:Säkerställa säkra konfigurationer för Private Access och Internet Access
Skriva och konfigurera accesspolicys, gärna med ett "Policy as Code"-angreppssätt
Drifta, underhålla och vidareutveckla ZTNA-plattformar
Delta i migreringen från traditionell VPN-baserad åtkomst till ZTNA
Analysera åtkomstmönster och föreslå strategier i linje med Zero Trust-principer
Implementera och hantera ZTNA-lösningar i samarbete med IAM- och infrastrukturella team
Utföra planerat underhåll, incidenthantering och compliance-relaterade aktiviteter
Din profil:God förståelse för Zero Trust-arkitektur och dess grundprinciper
Erfarenhet av SSE, SASE och ZTNA-plattformar
Bakgrund inom ett eller flera områden inom cybersäkerhet
Erfarenhet av scripting och "configuration as code"
Kännedom om DevSecOps och integrationsarbete
Kunskap om nätverksinfrastruktur såsom TCP/IP, DNS/DHCP och brandväggar
Detta är en viktig roll för att säkerställa en modern och säker digital åtkomstmiljö. För dig som brinner för Zero Trust och vill vara med och forma framtidens säkra uppkopplingar erbjuder vi en spännande möjlighet.
Placering: Malmö
Detta är en visstidsanställning hos NXT Interim Malmö AB för perioden maj 2026 - april 2027 med ev möjlighet till förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal. Tjänsten kan omfattas av krav på säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. Detta innebär krav på godkänd bakgrundskontroll och i vissa fall särskilda medborgarskapskrav.
Sök redan idag! Vi behöver din ansökan, inkluderat CV och personligt brev på svenska. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan då anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller vardagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Malmö AB
(org.nr 559206-3852), http://nxtinterim.se/
211 22 MALMÖ Kontakt
Gig Manager - Recruiter - Partner
Helena Lindfors helena.lindfors@nxtinterim.se +46704545546
