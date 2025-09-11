Yttre driftledare till Simrishamn
2025-09-11
Bergkvaras verksamhet kännetecknas av närhet, mänsklighet och handlingskraft. Det kollektiva resandet utvecklas snabbt med ett stort fokus på hållbarhet och teknisk utveckling. Vi är med och driver den utvecklingen.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som yttre driftledare är du en nyckelperson i den operativa driften. För att säkerställa hög utförandegrad och punktlighet i kollektivtrafiken ansvarar du för att samtliga bussar som lämnar depån är städade, har fungerande ombordutrustning samt att motor och drivlina fungerar som de skall. Inför varje trafikdygn testas funktionen på samtliga bussar, inklusive ombordutrustning, enligt särskild rutin för att säkerställa en smidig och problemfri trafikstart. Eventuella fel och brister åtgärdas eller återrapporteras till Trafikledaren som i sin tur samverkar med verkstaden.
Du ansvarar för löpande arbetsuppgifter som:
• behjälplig vid bussbyten på linje
• hjälper till vid busshaveri eller vid akut förarbrist
• övriga uppgifter som tilldelas av närmaste chef.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du:
• YKB-utbildning
• D-körkort
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• erfarenhet från liknande roller där planering och logistik med höga driftkrav ingår
• erfarenhet från miljö-, kvalitets- och säkerhetsarbete
Som person är du strukturerad, praktiskt lagd men även analytisk och kan se en helhet och samband i komplexa situationer. Du förväntas kunna hantera trafiksituationer och personalledning parallellt, kunna prioritera och planera utifrån att förutsättningarna förändras. Du har god förmåga att verkställa snabba beslut oberoende arbetsbelastning, vara kundfokuserad samtidigt som affärsmässig samt kunna prioritera där emellan för att skapa bästa resultat gentemot resenär och ekonomi.
Vidare är du lugn och stabil även i stunder då det kan vara hög arbetsbelastning samtidigt som du kommunicerar och informerar klart och tydligt och bidrar till att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Du bygger förtroendefulla relationer genom ditt höga engagemang och ansvarskänsla för uppdraget, kvalitetsfokus samt sinne för affären. Du är en förebild för andra genom ditt agerande och förmåga att uttrycka dig.
ÖVRIGT
Bergkvara är en av de största aktörerna inom den svenska kollektivtrafiken. Vi bedriver busstrafik och spårburen trafik
inom upphandlad kollektivtrafik samt skoltrafik och kommersiell linje- och beställningstrafik med buss. I vår verksamhet
ryms även all typ av fordonsservice för tunga nyttofordon. Koncernen är etablerad på ett 40-tal orter runt om i Sverige, har
drygt 2000 medarbetare och omsätter ca 2,5 mdkr. Läs mer på: bergkvara.se Ersättning
