Ytbehandlingsoperatör med elkunskap
Yts AB / Maskinoperatörsjobb / Arboga Visa alla maskinoperatörsjobb i Arboga
2025-08-26
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Som Produktions medarbetare hos oss arbetar man med olika arbetsuppgifter.
Vi arbetar i team tillsammans mot samma mål. Varje position är lika viktig, utan en så fungerar inte resten av kedjan.
Som Produktions medarbetare, tar du emot gods, registrerar det som inkommande, kontrollerar vilken ytbehandling godset skall ha och talar om för Produktionsplaneraren vad som har kommit in.
Du hänger och säkrar det gods om skall köras i line, Du tar del i att kvalitetsgranska och packa godset till kunden med en tydlig noggrannhet försäkra att det är rätt ytbehandling, rätt antal och paketerat efter kundens önskemål enligt vår policy.
Vi arbetar 2-skift. Varje team är på 2-4 personer. vi söker personal till alla skift, och man kan bli placerad så man jobbar olika skift.
För denna roll krävs kunskap och erfarenhet av att vara ytbehandlare, gärna ha erfarenhet av elektronik och kemihantering samt erfarenhet av kvalitetsgranskning, då främst från metall- ytbehandlingsindustrin.
Man har ansvar för att godset håller företagets policy om kvalitet och kvantiteten vid leverans till kund.
För att klara arbetet är det viktigt att man är intresserad, förstår utbildningen (som är en utbildning på med både teori och praktik. Det är även viktigt att man är villig att fortsätta utvecklas i sin roll, duktig på att följa instruktioner, lyhörd samt arbeta i team.
För den som är intresserad och utvecklas finns stora potentiella möjligheter att växa inom företaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Endast via mail
E-post: jobb@ytsab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren ytbehandlare Arboga". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare YTS AB
(org.nr 559127-0284) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Yts AB Kontakt
Produktionschef
Patrik Hinrich Patrik@ytsab.se 076-0001574 Jobbnummer
9477300