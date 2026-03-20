Ytbehandlare
Saab AB / Lackerarjobb / Karlskrona Visa alla lackerarjobb i Karlskrona
2026-03-20
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker nu ytbehandlare till en av Europas modernaste ytbehandlingsanläggningar och ett av världens modernaste skeppsvarv. I din roll som ytbehandlare kommer du vara delaktig i både nybyggnationer och underhållsarbeten på yt- och undervattensfartyg. För att lyckas i din roll hos oss så ser vi att du är samarbetsvillig, lösningsorienterad och noggrann.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Blästra
* Sprutlackera med låg- och högtrycksspruta
* Målning

Kvalifikationer
* Gymnasieutbildning med praktisk inriktning som t.ex. målare eller liknande
* Erfarenhet av blästring eller lackering
* Arbetat med låg och högtrycksspruta
* Målat med tvåkomponentfärg
* Kunna arbeta i trånga utrymmen och på höga höjder
* Datavana
Meriterande
* Erfarenhet av marina fartyg
* Härdplastutbildning
* Liftkort
* Fallskyddsutbildning
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39505". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
