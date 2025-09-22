Yrkesstolt Lärare till fastighetsskötarutbildning
Astar AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Solna Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Solna
2025-09-22
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astar AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Huddinge
, Österåker
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.
Om oss
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Som lärare kommer du att arbeta både med teoretisk och praktisk undervisning inom fastighetsskötarutbildningen. I arbetet ingår även anskaffning av APL platser och handledning av elever under deras APL tid. Du kommer också att utveckla och anpassa undervisningsmaterial för att möta elevernas behov och säkerställa att utbildningen följer både branschens och skolverkets krav.
Vi söker dig som
Minst 1 års erfarenhet från arbete som fastighetsskötare
Minst 3 års erfarenhet av undervisning inom fastighetsutbildning
Meriterande är
Yrkeslärarexamen
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vill du vara med och göra skillnad?
Ansök idag och bli en del av Astar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astar AB
(org.nr 556614-8093), http://astar.se
Solna Torg 3 (visa karta
)
171 45 SOLNA Jobbnummer
9521127