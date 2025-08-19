Yrkesmedarbetare Nyköping
2025-08-19
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Flen
, Norrköping
, Söderköping
, Södertälje
Vill du göra skillnad - både i projekt och i samhället? Nu söker vi en yrkesmedarbetare till vår verksamhet i Nyköping med erfarenhet av mindre anläggningsprojekt!
Hos Svevia får du möjlighet att bidra till samhällsutveckling samtidigt som du blir en del av ett sammansvetsat team där frihet och ansvar går hand i hand. Vi kombinerar det lilla företagets gemenskap med det stora företagets trygghet.
Ditt uppdrag: Du kommer att arbeta med mindre anläggningsprojekt, vilket kan innefatta markarbeten, grundläggning, och enklare byggnationer. Arbetet sker både självständigt och i team, med ansvar för planering, genomförande och kontakt med underentreprenörer. Du utgår från vår etablering i Nyköping och har nära stöd från arbetsledning och kollegor.
Vi söker dig som: Har erfarenhet av mindre anläggningsprojekt och trivs med ett varierat arbete där du får ta ansvar. Du är självgående, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga. B-körkort är ett krav, medan C-körkort och YKB är meriterande.
Varför Svevia? Vi är Sveriges största driftentreprenör. Hos oss får du utvecklas, påverka och göra skillnad - varje dag. Vi sätter säkerheten först och erbjuder en arbetsplats där du snabbt blir en i gänget.
Vill du dela väg med oss? Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Har du frågor om denna roll är du välkommen att kontakta Kenneth Thunholm, rekryterande chef via mail: kenneth.thunholm@svevia.se
Skicka in din ansökan snarast möjligt. Urval görs löpande och vi stänger processen när vi har hittat rätt person.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), http://www.svevia.se Arbetsplats
Svevia Kontakt
Kenneth Thunholm kenneth.thunholm@svevia.se
9464526