Yrkeslärare VVS- och fastighetsprogrammet
2026-04-24
Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs och Söderhamns kommuner med uppdrag att möta studerandes efterfrågan på utbildning med bredd och kvalitet.
Förbundets arbete ska kännetecknas av att vara en motor för tillväxt, mäklare av utbildning och mötesplats för utveckling. Vi driver gymnasie- och vuxenutbildningar för kommunernas innevånare samt ger möjlighet till yrkeshögskola och distansstudier på högskola och universitet. Vi erbjuder också uppdragsutbildningar till företag och organisationer samt möjligheter till forskning och utveckling.Publiceringsdatum2026-04-24Beskrivning
Nu startar vi programmet som varit efterlängtat länge, där vi möter upp både företagens och elevernas behov av utbildning samt personal till företagen i Hälsingland.
Därmed söker vi en yrkeslärare till VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS på Torsbergsgymnasiet, vilket innebär att du får en viktig roll i att vara med och bygga upp och utveckla verksamheten från grunden tillsammans med kollegor.Dina arbetsuppgifter
Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning, vilket innebär att en stor del av elevernas utbildning är arbetsplatsförlagd (APL).
Du kommer att undervisa gymnasieelever och vara en del av ett arbetslag som tillsammans ansvarar för utbildningens kvalitet och utveckling.
I rollen som yrkeslärare planerar, genomför och följer du upp undervisningen, både i skolans lokaler och i nära samverkan med arbetslivet. Undervisningen syftar till att förbereda eleverna för arbete inom VVS- och fastighetsbranschen.
En viktig del av uppdraget är att följa upp elevernas lärande under deras arbetsplatsförlagda lärande (APL). Det innebär löpande kontakt och samarbete med företag och handledare runt om i Hälsingland, samt att genomföra uppföljningar och trepartssamtal.
Du har en central roll i att följa elevernas studier, ha kännedom om deras behov och stötta dem i att nå målet gymnasieexamen.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som yrkeslärare eller har varit handledare för elever inom VVS- och fastighetsprogrammet.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad yrkeslärare med behörighet att undervisa på gymnasiet. Har du ännu inte lärarlegitimation men har relevant yrkeserfarenhet är du också välkommen att söka.
Branscherfarenhet inom VVS är en förutsättning för tjänsten.
Vi söker en lärare som är engagerad i både elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling, och som har en positiv och flexibel inställning till sitt arbete. Du behöver kunna inspirera, engagera och motivera elever till lärande, och samtidigt vara en trygg vuxen i skolmiljön.
Vi ser gärna att du har:
* God samarbetsförmåga
* Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
* Intresse för att arbeta i team och bidra till utveckling i programlaget
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, särskilt din förmåga att skapa goda relationer och ditt engagemang för varje elevs utveckling.Anställningsvillkor
Tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång så välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsinglands Utbildningsförbund
821 43 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johan Rytters, Sveriges Lärare 0104541389 Jobbnummer
9873236