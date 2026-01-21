Yrkeslärare vård och omsorg
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Mariestad Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Mariestad
2026-01-21
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen i Mariestad
Vuxenutbildningen i Mariestad utbildar på SFI, grundläggande-, gymnasie-, samt yrkesämnen och är certifierade som utbildningsanordnare inom vård- och omsorgscollege. Vi är samlokaliserade med Vadsbogymnasiet som är beläget centralt i Mariestad nära fina grönområden.
Nu söker vi en yrkeslärare till vård- och omsorgsprogrammet för en tillsvidareanställning.
Har du ett coachande förhållningssätt, är kreativ och digital? Besitter du goda kunskaper inom omvårdnad? Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa våra vuxenstuderande i ämnen inom ramen för vård- och omsorgsutbildningen. Arbetet innebär planering och genomförande av undervisningen utifrån nationella styrdokument och mål samt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Vi arbetar aktivt med att utforma och utveckla våra ämnen i nära samarbete med branschen. Som lärare arbetar du utifrån ett flexibelt och individanpassat lärande. Du anpassar din undervisning efter de individer du möter med synsättet att ha eleven i centrum.
Du ingår i vård- och omsorgsprogrammets arbetslag på vuxenutbildningen i Mariestad. Arbetslaget arbetar engagerat med en "dela-kultur" där vi utbyter kunskap och erfarenhet kring utbildning och pedagogik.
Förutom undervisning ingår även APL-uppföljning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation i vård- och omsorgsämnen.
- Du har goda kunskaper i att använda digitala verktyg
- Du bidrar till ett stort engagemang i arbetsgruppen
- Du ser digitalt lärande som ett viktigt medel för elevernas kunskapsinhämtning. Vi vill att du ska stå för pedagogisk mångsidighet och har en vilja att skapa trygga lärmiljöer där elevens möjligheter att nå målen står i fokus.
Erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning är meriterande.
Du uppskattar ett varierat och stimulerande arbete och har en stark kreativ sida. Vidare trivs du med att aktivt delta i förändringsarbete genom att fokusera på lösningar och möjligheter som leder till utveckling av både metoder och dig själv. Vi ser också att du är strukturerad, har god organisatorisk förmåga samt ett coachande förhållningssätt.
APL-uppföljningar inom och utanför tätorten ingår i ditt uppdrag, därav krävs B-Körkort.
Anställningen är på100 % med tillträde 1 april eller enligt överenskommelse. Tjänstgöring är placerad på vuxenutbildningen i Mariestad och din undervisning kan därmed inte genomföras via distans.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Vi önskar också att du bifogar intyg på din lärarlegitimation. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället för du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför erbjudande om anställning vill vi också se ett utdrag från belastningsregistret.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen till oss på Vuxenutbildningen i Mariestad!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300639". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686), https://mariestad.se/forskola-skola-och-utbildning/utbildning-for-vuxna/vuxenutbildning Arbetsplats
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor, vuxenutbildningen
Daniel Svensson daniel.svensson@mariestad.se 0501-75 56 21 Jobbnummer
9697816