Yrkeslärare till Fordons - och transportprogrammet
Karlstads kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Karlstad Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Karlstad
2025-08-13
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-13Beskrivning
Nobelgymnasiet är Värmlands största yrkesskola - en plats där elever utvecklas, växer och förbereds för framtiden.
Hit söker sig ungdomar som vill lära sig ett yrke, ta nästa steg i livet genom våra introduktionsprogram, eller förbereda sig för högre studier. Hos oss blir eleverna anställningsbara, högskoleklara - och oslagbara.
Vi är stolta över vår starka yrkesprofil och vårt nära samarbete med arbetslivet. Våra utbildningar håller hög kvalitet och vilar på både praktisk kompetens och pedagogisk utveckling. Här ges eleverna verkliga möjligheter att göra positiva val, nå goda studieresultat och ta kontroll över sina livsbanor - med stöd av ett engagerat kollegium och en modern lärmiljö.
Nobelgymnasiets fordons- och transportprogram är ett av de största i Sverige med ett intag på 66 elever per år. Vi jobbar i nära samarbete med branschen och arbetar aktivt med att hänga med i utvecklingen för att rusta våra elever till att möta dagens såväl som framtidens behov. Nu ger vi möjlighet för fler att vara med i det spännande arbetet så ta chansen att vara med och utbilda våra elever på vägen ut i arbetslivet!Dina arbetsuppgifter
På grund av pensionsavgång i december 2025 söker vi nu yrkeslärare till vår inriktning last- och maskin/tunga fordon där du kommer att undervisa elever i åk 2 och 3 på gymnasiet. Det kan även komma att innefatta undervisning av vuxenstuderande i framtiden. Du ingår i ett väl fungerande arbetslag med flera andra lärare inom fordonsteknik, men kommer även ingå i andra grupperingar med skolans övriga lärare utifrån Nobelgymnasiets prioriterade utvecklingsområden. I tjänsten ingår undervisning och mentorskap, samt samverkan och täta kontakter med branschen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning under förutsättning att du har en lärarlegitimation. Har du ingen legitimation får du en visstidsanställning med en handlingsplan som innebär att du läser in legitimationen under pågående anställning.Kvalifikationer
Erfarenhet från arbete med fordonsteknik är ett krav och vi ser helst att du har bred kunskap inom
traditionell fordonsteknik såväl som modern diagnosteknik, erfarenheten har du skaffat dig genom arbete med personbil likväl som tyngre fordon. För att trivas i detta arbete måste du vara intresserad av människor och ha en förståelse för människors olika förutsättningar och behov. Vi värdesätter ett pedagogiskt förhållningssätt och en god förmåga att kunna både arbeta självständigt och att samarbeta med kollegor och bransch. Erfarenhet från arbete med fordonsteknik mot tunga fordon är ett krav. Pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet av arbete som lärare eller motsvarande är meriterande.
En lärares vardag innehåller digitala verktyg såsom lärplattform, närvarosystem, dokumentation,
information och kommunikation. Nobelgymnasiet ligger i framkant med att arbeta digitalt vilket gör att du bör ha erfarenhet av att arbeta digitalt för att trivas och känna dig bekväm i arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande så vänta inte med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Nobelgymnasiet Kontakt
Anders Eldh 0545404627 Jobbnummer
9456588