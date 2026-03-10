Yrkeslärare Ställningsbyggnad
Har du erfarenhet från byggbranschen och yrkesbevis som ställningsbyggare över 9 meter?
Vill du vara med och forma framtidens byggproffs? Movant söker en engagerad yrkeslärare till vår kommande rekryteringsutbildning!
Som yrkeslärare inom Movant är du med och förverkligar vår vision "Från jobbdröm till drömjobb". Just nu söker vi dig som vill leda en rekryteringsutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen, där målet är att utbilda kompetenta ställningsbyggare som är anställningsbara direkt efter avslutad utbildning.
Vem söker vi? Vi söker dig som:
• Har yrkesbevis som ställningsbyggare för nivåer över 9 meter och minst fem års aktuell erfarenhet från branschen.
• Brinner för ditt yrke och vill föra vidare din kunskap och yrkesstolthet till nästa generation.
• Har en god kommunikativ förmåga och trivs med att arbeta med människor i utveckling.
• Är strukturerad, tydlig och har ett genuint engagemang för varje elevs framsteg.
• Har god datavana.
Vad erbjuder vi dig? Hos oss får du chansen att göra skillnad på riktigt. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, yrkesstolthet och elevens utveckling står i centrum. Som lärare hos oss får du möjlighet att:
• Undervisa i både praktiska och teoretiska moment inom ställningsbyggnad.
• Inspirera och vägleda vuxna elever mot en ny karriär i byggbranschen.
• Arbeta i nära kontakt med branschens arbetsgivare för att säkerställa att utbildningen matchar marknadens behov.
• Ta del av introduktion och internutbildningar som gör dig trygg i lärarrollen, även om du inte har undervisat tidigare.
Lärarlegitimation är meriterande men inget krav - vi tror att de bästa lärarna är de som själva har gjort jobbet och vet vad som krävs ute på fältet.
Om Movant Movant i Halmstad bedriver yrkesutbildning för vuxna och är experter på utbildningar som leder direkt till jobb. Vi är en del av AcadeMedia och arbetar ständigt med kvalitet, resultat och innovation för att bidra till en bättre framtid.
Praktisk information
• Plats: Halmstad.
• Omfattning: Deltid/Enligt överenskommelse.
• Start: Enligt överenskommelse i samband med utbildningsstart.
Välkommen med din ansökan! Rekrytering sker löpande så ansök redan idag.
För frågor om tjänsten, kontakta rektor Viktoria Hassel på viktoria.hassel@movant.se
