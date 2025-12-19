Yrkeslärare Östrabo Y - måleri
2025-12-19
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Uddevalla
Bygg- och Anläggningsprogrammet på Uddevalla Gymnasieskola är en kvalitetsinriktad
gymnasieutbildning med engagerade lärare som arbetar i arbetslag och nära sina elever.
Vi är måna om att de elever som söker till oss får en gedigen yrkesutbildning med fokus på kunskap, yrkesstolthet och etik - samtidigt som de ges möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet.
Vi söker nu en lärare inom inriktningen måleri, med goda yrkeskunskaper och gärna med ett brett nätverk inom branschen. I tjänsten ingår undervisning i förekommande kurser inom måleri.
Vi ser gärna att du har avslutad lärarutbildning, men det är också möjligt att påbörja en lärarutbildning parallellt med anställningen. Branschkontakter och erfarenhet från yrkeslivet är mycket meriterande.
Du ska ha eleven i fokus, vara van att arbeta med digitala verktyg och se digital teknik som ett naturligt inslag i undervisningen. Du har ett intresse för skolutveckling och vill bidra till ökad måluppfyllelse. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom ansvarstagande, samarbetsförmåga och flexibilitet. Du är tydlig, strukturerad och har en god förmåga att skapa trygghet och arbetsro i klassrummet. Kreativitet och ett lösningsfokuserat arbetssätt är också viktiga egenskaper i rollen. Övrig information
För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning. Ersättning
