Yrkeslärare inom Transport
Guteskolan AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Gotland Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Gotland
2026-02-24
Är du vår nya yrkeslärare på Fordonsprogrammet inriktning Transport?
Till höstterminen 2026 tar vi in en årskurs till på Fordons- och transportprogrammet med inriktning Transport och söker nu ytterligare en yrkeslärare.
Som lärare kommer du att vara delaktig och ha ansvar för teoretisk och praktisk undervisning på programmet i alla förekommande yrkeskurser. I tjänsten ingår undervisning av gymnasieungdomar utifrån olika styrdokument, såsom läroplan och ämnesplan. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning, sätter betyg och genom trygghet och tillit skapar en bra skolmiljö för eleverna.
I tjänsten ingår mentorskap där du ansvarar för att stötta elever under deras studietid, hålla utvecklingssamtal och ha kontakt med vårdnadshavare. Samordning med APL-handledare och personer inom Transportbranschen är också en viktig del av arbetet som yrkeslärare.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Vi söker dig som är lärare/instruktör i yrkeskurser inom transport, har yrkeskunskap eller annan utbildning som bedöms som likvärdig. För tjänsten krävs att du har CE behörighet. Om du har kunskaper inom godshantering och truck är det meriterande.
Som person söker vi dig som är flexibel och har lätt för att samarbeta. Du är bra på att kommunicera och kan entusiasmera både elever och kollegor. Vi vill att du trivs med att arbeta både självständigt och i arbetslag.
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att arbeta med ungdomar och vara engagerad i deras skolupplevelse och undervisning. Vi ser att du har en god förmåga att möta varje elev utifrån olika förutsättningar och behov. Du behöver kunna vara strukturerad och tydlig samtidigt som du är lyhörd.
Mycket av arbetet sker tillsammans med kollegor, så samarbete och erfarenhetsutbyte kommer vara en viktig del i det dagliga jobbet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Gutegymnasiet
Gutegymnasiet är en fristående gymnasieskola inom Guteskolan AB. Vi startade 2007 med endast ett program och har idag vuxit till att ha 10 nationella program och 16 inriktningar. Vi är 40 medarbetare och cirka 250 elever.
All eventuell vinst som Guteskolan AB gör återinvesteras till fullo i verksamheten.
På Gutegymnasiet har vi en härlig blandning av både högskoleförberedande- och yrkesprogram. Vi har även tre Introduktionsprogram. Det ger en mångfald av utbildningar, aktiviteter och kulturer vilket gör Gutegymnasiet till en glad och stimulerande lärmiljö. Atmosfären och stämningen på skolan är avslappnad och trevlig, vilket är en av anledningarna till att relationen mellan lärare och elever är så god.
Gutegymnasiet tillämpar blockläsning vilket innebär att eleverna inte har mer än två ämnen per dag. Upplägget liknar det som används på universitet och högskola och blir då en förberedelse för vidare studier.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: transportlarare@guteskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Guteskolan AB
(org.nr 556704-4267)
621 41 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gutegymnasiet Kontakt
Rektor
Jesper Hedlund jesper.hedlund@gutesskolan.se 076-885 25 09 Jobbnummer
