Yrkeslärare inom lantbruk
Yrkeslärare inom Lantbruksmaskiner & Växtodling
Bollerups Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium är en fristående gymnasieskola med Naturbruksprogram och inriktningarna Hästhållning och Lantbruk. Skolan ligger på Österlen, strax utanför Tomelilla i Skåne, med nära koppling till ett aktivt och modernt jordbruk.
Vi söker nu en yrkeslärare som vill vara med och utbilda framtidens lantbrukare.
Om rollen
Som yrkeslärare planerar och genomför du undervisning i kurser som rör lantbrukets maskiner, växtodling och lantbruksteknik. Undervisningen sker praktiskt och teoretiskt, i både fält, verkstad och klassrum. Du arbetar nära kollegor och instruktörer i ett lärarlag där samarbete och gemensamt ansvar är en naturlig del av arbetssättet. Säkerhet och välmående samt elevernas och personalens bästa är vår prio.
I tjänsten ingår även mentorskap samt de dagliga uppgifter som hör lärarrollen till. Vi utformar gärna tjänstens innehåll utifrån din kompetens och erfarenhet.Publiceringsdatum2025-10-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Kunskap inom växtodling och lantbruksteknik
• Erfarenhet av praktiskt arbete i lantbruket samt dess maskiner
• Intresse för att undervisa och möta ungdomar i lärande
Det är meriterande om du har lantmästarutbildning, agronomexamen, lärarbehörighet eller motsvarande erfarenhet. Om du saknar lärarbehörighet är vi öppna för möjligheten att du kompletterar denna parallellt med ditt arbete hos oss.
Vad vi erbjuder
Hos oss arbetar du nära skolans lantbruksdrift med moderna maskiner och egna fält i direkt anslutning till undervisningen. Det ger goda förutsättningar att varva teori med praktiska moment på ett pedagogiskt sätt.
Vi erbjuder:
• Tillgång till en modern maskinpark med en välutrustad verkstad
• Egna undervisningsfält
• Tid för planering i tjänsten
• Kollegialt stöd och nära samarbete mellan lärare och instruktörer
• Kompetensutveckling utifrån behov
• Årligt friskvårdsbidrag
• Undervisningsmiljö i natursköna omgivningar på Österlen
Anställning
Tillsvidareanställning på 75 %.
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Utdrag ur belastningsregistret uppvisas innan anställning.Så ansöker du
Skicka din ansökan till: hr@bollerup.se
Sista dag att ansöka är 20 november.
Märk ansökan "Yrkeslärare". Rekrytering sker löpande.
Frågor om tjänsten?
Ingrid Landén, rektor - rektor@bollerup.se
Rasmus Grese, lärare lantbruk - rasmus.grese@bollerup.se
